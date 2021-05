Mercedes-Benz Classe E Cabrio: trent’anni per il modello W124

Trent’anni fa, al Salone di Francoforte del 1991, fu svelata l’antenata dell’attuale Mercedes Classe E Cabrio, ovvero la variante cabriolet del modello W124. Questa vettura segnò il ritorno per la Casa della Stella nel segmento delle cabriolet con l’abitacolo a quattro posti, dopo i modelli W111 e W112 che scomparvero nel 1971. Sviluppata in sinergia con Porsche, al seguito della precedente collaborazione per la sportiva berlina 500E, fu riprogettata in circa mille elementi rispetto alla configurazione coupé da cui derivava.

Tutte le versioni disponibili

Inizialmente, fu proposta come Mercedes-Benz 300CE-24 Cabriolet, con il motore a sei cilindri in linea da 220 CV di potenza abbinato al cambio automatico a cinque rapporti. Fu rinnovata esteticamente nel 1993 e cambiò la denominazione in Mercedes-Benz Classe E Cabrio, mentre tra le novità figuravano la calandra ridisegnata con il ‘radiatore integrato’, i fari di direzione trasparenti, i paraurti totalmente in tinta con la carrozzeria, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e l’airbag per il conducente incluso nella dotazione di serie.

La relativa gamma, invece, comprendeva le versioni E220 da 150 CV ed E320 da 220 CV, più la sportiva declinazione E36 AMG da 272 CV e la configurazione E200 da 136 CV di potenza solo per i mercato di Grecia, Italia e Portogallo.

Prodotta in quasi 34.000 unità

Entrata in produzione nel mese di marzo del 1992 presso l’impianto tedesco di Sindelfingen, la Mercedes-Benz Classe E Cabrio modello A124 è uscita di scena nel mese di luglio del 1997 dopo esser stata assemblata in 33.952 esemplari. Successivamente, la Casa della Stella ha prodotto le eredi CLK Cabrio modello A208 dal 1998 al 2003 e CLK Cabrio modello A209 dal 2003 al 2010. La Classe E Cabrio è tornata nel 2010 con il modello A207, sostituito sette anni dopo dall’attuale modello A238 ed affiancato dalla più grande Classe S Cabrio nel 2015, nonché dalla più compatta Classe C Cabrio nel 2016.