Porsche 911 GT3 RS vola al Nurburgring [Video]

Una Porsche 911 GT3 RS, resa più affilata dal tuning di Mantey Racing, ha divorato l’asfalto del Nurburgring, completando un giro della Nordschleife in 6’49″656. Per avere un riferimento, la stessa vettura, in configurazione standard, ci aveva messo 6’56″400 per coprire i 20.832 metri dell’anello nord, fiore all’occhiello dell’impianto tedesco.

Per raggiungere questo risultato, Mantey Racing ha fatto leva sulla sua esperienza come team cliente Porsche nelle corse endurance. Fra gli interventi eseguiti sul modello, un set specifico di ammortizzatori coilovers, cerchi in magnesio, pastiglie freni dedicate e un kit aerodinamico sviluppato su misura. Al posto guida della Porsche 911 GT3 RS preparata da Mantey Racing per l’impresa al Nurburgring si è seduto Kevin Estre, pilota ufficiale del marchio tedesco, che ha interpretato al meglio il suo compito.

L’assetto ancora più chirurgico del modello portato in pista dopo le cure del team fondato da Olaf Manthey ha migliorato ulteriormente il suo quadro prestazionale, come conferma lo straordinario tempo segnato sulla Nordschleife. Si tratta di un crono non lontano da quello ottenuto dalla Porsche 911 GT3 R vincitrice della 24 Ore del Nurburgring. Comprensibile la gioia di Kevin Estre per la velocità dell’azione sui saliscendi del mitico tracciato tedesco: “La macchina è stata incredibile, specie nelle curve veloci. Una sensazione indescrivibile completare il giro in meno di 6 minuti e 50 secondi“. A voi il video dell’impresa.