Per commemorare il 50° anniversario della divisione sportiva di Mercedes, AMG sta continuando a sfornare novità sotto forma di edizioni speciali. L’ultima ad arrivare, in ordine cronologico, è la Mercedes-AMG GT F1 Edition, il modello di serie più potente del catalogo del marchio tedesco, che diventa più “muscolosa” e vanta un ricco bagaglio tecnologico.

Mercedes-AMG GT F1 Edition, basta sulla 63 S e Performance

La versione di base di questa Mercedes-AMG GT F1 Edition è la top di gamma GT 63 S e Performance, quella che, per intenderci, monta il powertrain ibrido plug-in con batteria AMG High Performance che, secondo il brand, si avvale dell’esperienza e della tecnologia del team Mercedes di Formula 1. Il motore termico è il V8 da 4 litri biturbo con 640 CV che, con l’aiuto di un motore elettrico da 205 CV, raggiunge una potenza totale di sistema di 620 kW, ovvero ben 843 CV. L prestazioni sono da top super car: 2,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 316 km/h.

Edizione speciale F1 Edition: la più esclusiva

Il colore della carrozzeria “alpine grey Manufaktur” con il logo AMG sfumato con tonalità dal grigio al nero sui lati e gli accenti a contrasto in rosso sono uno dei tratti distintivi di questa edizione speciale, che dispone anche di cerchi AMG da 21 pollici con raggi rifiniti in nero opaco e con un bordo rosso che ripete il motivo che identifica la safety car contrassegnata da una stella utilizzata in F1.

Non manca un pacchetto aerodinamico appositamente sviluppato nella galleria del vento per migliorare l’efficienza alle alte velocità e aumentare il carico. Lo spoiler posteriore fisso fa parte di questo pacchetto che comprende anche un nuovo diffusore, deflettori alari posteriori, uno splitter anteriore più grande, deflettori sulle prese d’aria anteriori e sui passaruota.

I prezzi della Mercedes-AMG GT F1 Edition

Altri elementi che fanno parte della Mercedes-AMG GT F1 Edition sono i pacchetti AMG Night, che aggiungono una finitura nera lucida a molti degli elementi esterni e interni. Nell’abitacolo i sedili e il volante Performance AMG sono rivestiti in esclusiva pelle Nappa nera con cuciture a contrasto rosse. Come per le edizioni speciali commemorative Classe G Edition 55 e CLA Edition 55, è inclusa nel prezzo anche una copertura protettiva per il veicolo, in questo caso con il logo F1.

I prezzi per l’Italia della Mercedes-AMG GT F1 Edition non sono ancora stati svelati, ma seppiammo che in Germania occorre aggiungere aggiungere 23.000 euro al listino della E-Performance.