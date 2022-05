Per commemorare il 55esimo anniversario della filiale sportiva la Casa della Stella aggiunge nuovi modelli alla sua famiglia di edizioni speciali. Prima è toccato all’iconica Classe G, poi alla versione “decaffeinata” dell’AMG A 35 e ora è la volta delle versioni più potenti della gamma compatta, con le tre carrozzerie: le Mercedes-AMG CLA 45 Edition 55, CLA 45 Shooting Brake e A 45 Edition 55 Edition 55.

Mercedes-AMG CLA 45 Edition 55: solo fino a dicembre 2022

Non si tratta di serie limitate in termini di numero ma in termini di disponibilità per gli ordini, poiché il pacchetto Edition 55 per Mercedes-AMG A 45 4Matic, A 45 S 4Matic, CLA 45 4Matic e CLA 45 S 4Matic sarà solo disponibile fino a dicembre 2022. Come per l’AMG G 63 è solo una finitura speciale che non modifica le caratteristiche meccaniche o dinamiche della vettura. Non che ce ne fosse bisogno, visto che le AMG A 45 S 4Matic e CLA 45 S 4Matic equipaggiano quello che è il 4 cilindri più potente al mondo montato su una vettura di serie: 421 CV e 500 Nm.

Prestazioni e motore

La A45 S scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, grazie anche al veloce cambio automatico a doppia frizione e a 9 rapporti e alla trazione integrale. Inoltre, a differenza del 4 cilindri dell’AMG A 35, questo viene costruito artigianalmente ad Affalterbach da un solo operatore, come ai tempi del V8 e del V12. Quanto alle AMG A 45 e CLA 45, nel loro caso il 4 cilindri sviluppa 387 CV.

Il kit aerodinamico per la Mercedes-AMG CLA 45 Edition 55 e le altre

Le Mercedes-AMG A 45 Edition 55 e CLA 45 Edition 55 hanno in dotazione entrambe, di serie, il kit aerodinamico AMG che include uno splitter anteriore più generoso e alette aggiuntive sul paraurti anteriore, uno spoiler posteriore e un paraurti posteriore dall’aspetto più sportivo. Tutti questi elementi sono di colore nero lucido e “contribuiscono ad aumentare la stabilità e l’efficienza dell’auto alle alte velocità”, affermano da Mercedes-Benz. In ogni caso calzano molto bene anche dal punto di vista estetico.

Altri segni di riconoscimento

I cerchi in lega sono da 19 pollici forgiati, in grigio titanio con corona lucida e stemma centrale Edition 55. Lo stile esterno è completato dai pacchetti AMG Night e AMG Night II, caratterizzati principalmente dagli specchietti e dalle cornici dei finestrini neri, i terminali di scarico cromati neri e i vetri oscurati.

La scelta dei colori esterni è limitata alle tinte Cosmos Black Metallic e Digital White Metallic. Nella parte inferiore della scocca non potevano mancare i vinili AMG.

All’interno Mercedes-AMG gioca sul contrasto tra nero e rosso e offre sedili AMG Performance, un volante AMG Performance Alcantara con il badge Edition 55 sul braccio centrale del volante.

Inoltre l’equipaggiamento comprende anche le minigonne laterali AMG retroilluminate,i tappetini specifici neri con finiture rosse e scritta Edition 55 rossa. L’ambiente sportivo comprende anche inserti in alluminio spazzolato scuro con accenti nero/rosso e il logo AMG. Infine, poiché tutto ciò che è raro è prezioso, Mercedes-AMG offre ai proprietari che optano per il pacchetto Edition 55 un telo copriauto personalizzato.

I prezzi del pacchetto Mercedes-AMG CLA 45 Edition 55

Il pacchetto Edition 55 costa, in Germania, 12.614 euro per le versioni S 4Matic da 421 CV e 14.280 euro per le versioni da 387 CV. In linea di principio anche in Italia dovrebbe costare lo stesso, come è successo con la G 63 Edition 55, il cui pack aveva lo stesso prezzo a livello europeo.