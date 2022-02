Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: prezzi da 202.970 euro

Mercedes annuncia l’inizio della commercializzazione, in Italia, della sua nuova punta di diamante della famiglia AMG, la GT 63 S E Performance. Con un listino a partire da 202.970 euro, la supercar della Stella vanta un sistema di propulsione con tecnologia ibrida derivata dalla Formula 1.

Powertrain da quasi 900 CV

A spingerla ci pensa un motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un propulsore elettrico, alimentato da una batteria ad alte prestazioni sviluppata da AMG e il sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATI C+. La potenza complessiva del sistema ammonta a 843 CV, con una coppia micidiale di oltre 1400 Nm. Con questa configurazione meccanica la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance accelera da ferma a 100 km/h in soli 2,9 secondi, raggiunge i 200 km/h in meno di 10 secondi e raggiunge la velocità massima di 316 km/h.

Assetto regolabile

Anche la dinamica di guida assicura prestazioni all’altezza della potenza grazie a sistemi avanzati come la regolazione continua delle valvole di scarico e le sospensioni AMG Ride Control+ che regolano in pochi millisecondi la forza di smorzamento per ogni ruota in base alla situazione. Con i programmi di guida AMG Dynamic Select si passa inoltre dalla modalità base alla Sport+, per una guida particolarmente sportiva, o all’impostazione “Comfort” per una guida più comoda e fluida, per tutti i giorni. Il sistema integrato di controllo della dinamica di guida AMG Dynamic incide, inoltre, sul controllo dell’ESP® (Electronic Stability Program), della trazione integrale e del differenziale posteriore a slittamento limitato controllato elettronicamente. Infine l’impianto frenante ad alte prestazioni è in carboceramica.

Super-accessoriata

Esteticamente la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance si distingue per i cerchi AMG da 21 pollici con un design a 5 doppie razze verniciati in nero e con una flangia del cerchio con una finitura high-sheen. L’AMG Night Package e l’AMG Night Package II con i loro elementi esterni distintivi in nero lucido e cromo scuro, così come la laminazione nera sopra le soglie laterali assicurano anche il look sportivo.

Sono inoltre disponibili il pacchetto aerodinamico AMG e il pacchetto AMG Exterior Carbon. Il tetto panoramico rende ancora più luminoso l’abitacolo. Grazie ad elementi di spicco come i sedili sportivi in pelle nappa Exclusive in bicolore grigio titanio perlato/nero con cuciture a contrasto gialle o i sedili Performance AMG, oltre agli elementi di rivestimento AMG in look laccato nero o, a richiesta, in carbonio, prevale un’atmosfera motorsport. Ulteriori elementi che caratterizzano questa special edition sono il badge Edition nell’abitacolo e i pannelli delle soglie illuminati in un colore abbinato alla vernice esterna.