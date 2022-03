Mercedes-AMG G 63 Edition 55: nuova serie esclusiva

AMG festeggia i suoi 55 anni e per dare il via alla festa ha presentato la nuova Mercedes-AMG G 63 “Edition 55”.

Disponibile, almeno per ora, solo in Europa, propone un pacchetto opzionale da 17.850 euro, disponibile per la ‘muscolosa’ G 63. Per quanto riguarda il look, la Edition 55 è disponibile in Black Metallic o G Manufaktur opaline white bright paint e viene fornito con una serie di chicche visive, inclusi cerchi a raggi incrociati forgiati da 22 pollici con una finitura in vernice grigio opaco.

Mercedes-AMG G 63 Edition 55: immagini ufficiali Guarda le altre 2 fotografie →

Pacchetti e rifiniture speciali

Fanno parte del pacchetto esterno anche i pacchetti Night AMG I e II, che includono finiture nere lucide su parti come la griglia del radiatore, gli indicatori di direzione e i gruppi ottici, oltre a un tappo del serbatoio del carburante cromato argento con il nome AMG.

Le portiere sfoggiano rivestimenti interni in acciaio inossidabile con scritta AMG illuminata in rosso, tappetini AMG neri con cuciture rosse a contrasto e scritta “Edition 55”, un volante rivestito in microfibra con badge “AMG ” e “55”. I dettagli in carbonio e i sedili in pelle nappa bicolore rosso e nero completano il look interno della Mercedes-AMG G 63 Edition 55.

Meccanica da supercar

Sotto il cofano c’è il powertrain della G 63 di serie, il che significa un motore V8 biturbo da 4,0 litri che sviluppa 585 CV e 850 Nm di coppia, il tutto distribuito su entrambi gli assi tramite un cambio automatico a nove rapporti. I clienti potranno inoltre richiedere come optional fino a 3 differenziali, mentre le sospensioni a doppio braccio oscillante e gli ammortizzatori adattivi sono di serie.

Mercedes-AMG ha inoltre annunciato che il pacchetto Edition 55 della G 63 è solo il primo di numerosi pack speciali per l’anniversario che vedremo nei prossimi mesi.