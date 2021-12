Mercato auto Italia: a novembre -24,6%

“Ufficialmente”, secondo l’aggiornamento delle prospettive economiche reso noto dall’Ocse, le stime per l’Italia vengono date in crescita: l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione prevede, per il nostro Paese, che il PIL 2021 si attesterà sul +6,3%, valore percentuale leggermente superiore al +6% che il Governo aveva di recente comunicato in relazione all’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Dal canto suo, l’Istat ha, mercoledì 1 dicembre, confermato un +2,6% del comparto economico nazionale per il terzo trimestre dell’anno. Una proiezione di trend “in positivo”, dunque, e si vedrà se nei prossimi mesi – con l’incubo di un’emergenza sanitaria tutt’altro che superata – troverà conferma.

Si continuano a perdere migliaia di veicoli ogni mese

Per il momento, ci sono settori-chiave dell’industria, del commercio e dei servizi che continuano a segnare il passo. I dati relativi alle nuove immatricolazioni di autovetture a novembre 2021 parlano chiaro: come mette in evidenza Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri che ha elaborato il consuntivo mensile diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), il mercato dell’auto in Italia va in effetti contromano, e continua mese dopo mese a perdere migliaia di nuovi veicoli, mentre sulle nostre strade il parco circolante si fa – per converso – sempre più “vecchio” (come se già in Italia non ci fosse una delle medie europee più elevate quanto ad anzianità di autoveicoli in circolazione).

Ennesimo consuntivo “in rosso fisso”

Cifre alla mano, il calo delle nuove immatricolazioni non si ferma: a novembre 2020, le 104.478 unità registrate si traducono in un -24,6% rispetto alle 138.612 di novembre 2020, e addirittura -30,6% in relazione a novembre 2019. Una vera e propria emorragia, che porta ad oltre 400.000 unità (-22,8%, con 1.371.166 immatricolazioni) la “voragine” di auto perse rispetto allo stesso periodo di due anni fa.

Cause (purtroppo) ben note

La situazione di mercato riproduce (purtroppo) ciò che da tempo è sotto gli occhi di chiunque: la crisi dei chip (autentico leit-motiv del 2021 in relazione alle difficoltà industriali del comparto automotive, con tutto quel che ne consegue riguardo ai quantitativi di produzione ed ai problemi logistici) e le discutibili misure di incentivi “a singhiozzo” (ed insufficienti per entità economica) sugli acquisti di auto a basse, bassissime o del tutto assenti emissioni di CO2 allo scarico, hanno portato ad un drammatico crollo – l’ennesimo – delle nuove immatricolazioni di autovetture.

Analisi ragionata del mercato

Fiat Panda resta, anche a novembre 2021, saldamente in testa alle vendite; per di più, se si analizzano le specifiche graduatorie che si riferiscono alle varie tipologie di alimentazione, emerge che la “segmento A” di Fiat non guida la classifica delle vendite di modelli a benzina, in effetti è al primo posto nelle nuove immatricolazioni di auto ibride, in seconda posizione fra le auto a metano più vendute ed al quinto posto fra le vetture alimentate a GPL. Piazzamenti che la dicono lunga sul costante guadagno di terreno da parte delle auto elettriche, ibride ed ibride plug-in (anche i carburanti alternativi, che in Italia – Paese da sempre leader per ricerca e sviluppo oltre che per diffusione – potrebbero forse essere maggiormente “promossi”, vanno piuttosto bene: il GPL guadagna 1,2 punti percentuali ed il metano è appena al di sotto rispetto a novembre 2020): per quota di mercato, le auto elettrificate hanno, a novembre 2021, messo a segno rispettivamente +8,4% (ibride), +1,7% (plug-in) e +3,1% (elettriche: in testa c’è Fiat Nuova 500, che ad ottobre era stata eletta “Auto Europa 2022” dalla giuria tecnica Uiga-Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive), laddove benzina (-4,2% la quota di mercato di novembre) e diesel (-10% secco) sono, mese dopo mese, in continua diminuzione.

Occorre un programma di sostegno strutturale

Transizione ecologica e futuro dell’auto sono due “voci” strettamente correlate. Posto che – a meno di un “miracolo in ‘Zona Cesarini’” a dicembre, del resto improbabile – il 2021 dell’auto si concluderà in perdita secca, l’attenzione di tutti (Case costruttrici, aziende ed operatori della filiera automotive, consumatori che, lo ricordiamo, sono quelli che con tasse, imposte, balzelli, accise e spese di gestione e manutenzione del veicolo contribuiscono in larga parte a mantenere vivo un settore che in Italia occupa 1,2 milioni di persone, garantisce un gettito fiscale di 76 miliardi di euro all’anno ed incide per oltre il 10% sul PIL nazionale) è rivolta al 2022. E con essa anche gli appelli dei rappresentanti nazionali dell’auto all’indirizzo dell’esecutivo. A questo proposito, Michele Crisci, presidente di Unrae, invita ancora una volta il Governo ad intervenire con efficaci misure di sostegno, utili non soltanto a svecchiare il parco circolante ma anche a vantaggio dell’ambiente:

“Non si può accompagnare in modo efficace e sostenibile la transizione verso la decarbonizzazione se non si interviene sostenendo la domanda con un piano strutturale e pluriennale anche per il ricambio del parco circolante. Per una maggiore diffusione delle nuove tecnologie sono necessari incentivi anche a fronte di rottamazione, altrimenti vanificheremo gli effettivi benefici ambientali”.

Servono inoltre, ed anche in questo caso a brevissimo termine come osserva Unrae, piani di sviluppo per le reti di ricarica (anche fast charge sulle autostrade), capillari ed omogenei su tutto il territorio nazionale: “Considerati gli annunci fatti e i fondi stanziati dal PNRR per questo obiettivo, ci piacerebbe ora vedere un cronoprogramma puntuale con impegni precisi di infrastrutturazione a scadenze prefissate”, sottolinea lo stesso Crisci.

La Top Ten di novembre 2021

Fiat Panda (8.815 nuove unità immatricolate); Lancia Ypsilon (3.208); Dacia Duster (2.994); Dacia Sandero (2.971); Fiat 500 (2.918); Citroen C3 (2.673); Toyota Yaris Cross (2.657); Volkswagen T-Roc (2.420); Jeep Compass (2.197); Jeep Renegade (2.087).

La “zona calda” (posizioni dalla 11 alla 20)

Ford EcoSport (2.010);

Renault Clio (1.959);

Renault Captur (1.879);

Volkswagen Polo (1.866);

Opel Corsa (1.677);

Fiat 500L (1.611);

Toyota C-HR (1.555);

Volkswagen T-Cross (1.552);

Peugeot 208 (1.546);

Peugeot 2008 (1.440).

La classifica dei primi undici mesi 2021

Fiat Panda (105.616); Fiat 500 (42.181); Lancia Ypsilon (41.525); Jeep Renegade (33.116); Toyota Yaris (31.151); Fiat 500X (29.872); Citroen C3 (29.813); Dacia Sandero (27.982); Ford Puma (27.315); Volkswagen T-Roc (27.074).

Classifiche per fasce di mercato

Segmento A: le prime 10 posizioni di novembre

Fiat Panda (8.815 nuove unità immatricolate); Fiat 500 (2.918); Hyundai i10 (1.295); Kia Picanto (1.137); Volkswagen Up! (1.089); Suzuki Ignis (809); Smart forTwo (543); Citroen C1 (463); Dacia Spring (416); Toyota Aygo (341).

Totale del segmento A a novembre: 18.196

Quota di mercato sul complessivo: 17,1% (+0,3% rispetto a novembre 2020);

Totale del segmento A nei primi undici mesi 2021: 238.004;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 15,9%.

Segmento B: i modelli più venduti

Lancia Ypsilon (3.208 nuove unità immatricolate); Dacia Sandero (2.971); Citroen C3 (2.673); Toyota Yaris Cross (2.657); Renault Clio (1.959); Renault Captur (1.879); Volkswagen Polo (1.866); Opel Corsa (1.677); Fiat 500L (1.611); Volkswagen T-Cross (1.552).

Totale del segmento B a novembre: 41.101;

Quota di mercato sul complessivo: 38,5% (-1,9% rispetto a novembre 2020);

Totale del segmento B nei primi undici mesi 2021: 529.851;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 37,7%.

Segmento C: la Top Ten del mese

Dacia Duster (2.994 nuove unità immatricolate); Volkswagen T-Roc (2.420); Jeep Compass (2.197); Jeep Renegade (2.087); Ford EcoSport (2.010); Toyota C-HR (1.555); Peugeot 3008 (1.334); Nissan Qashqai (1.215); Hyundai Tucson (1.108); Kia Sportage (1.083).

Totale del segmento C a novembre: 31.786;

Quota di mercato sul complessivo: 29,8% (+1,3% rispetto a novembre 2020);

Totale del segmento C nei primi undici mesi 2021: 406.664;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 29,3%.

Classifiche di vendita dei modelli “a ruote alte”

Suv, fuoristrada e 4×4: Top Ten di novembre

Dacia Duster (2.750 nuove unità immatricolate); Volkswagen T-Roc (2.293); Toyota Yaris Cross (2.071); Ford EcoSport (2.010); Renault Captur (1.879); Jeep Renegade (1.773); Toyota C-HR (1.555); Volkswagen T-Cross (1.552); Jeep Compass (1.443); Peugeot 2008 (1.440).

Totale Suv, Crossover e 4×4 immatricolati a novembre: 54.115;

Quota di mercato sul complessivo: 50,7% (+5,7% rispetto a novembre 2020).

Le fasce di mercato superiori

Segmento D: i 10 modelli più venduti a novembre

Bmw X1 (1.232 nuove unità immatricolate); Ford Kuga (807); Alfa Romeo Stelvio (801); Toyota Rav4 (799); Audi Q3 (604); Audi Q5 (576); Cupra Formentor (575); Mercedes GLA (518); Bmw X3 (511); Volkswagen Tiguan (430).

Totale del segmento D a novembre: 13.083;

Quota di mercato sul complessivo: 12,3% (+0,1% rispetto a novembre 2020);

Totale del segmento D nei primi undici mesi 2021: 181.064;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 13,1%.

Segmento E: la classifica del mese

Tesla Model Y (325 nuove unità immatricolate); Mercedes GLE (175); Porsche Cayenne (159); Land Rover Range Rover (154); Bmw Serie 5 (147); Bmw X5 (113); Bmw X6 (113); Mercedes GLE Coupé (109); Bmw iX (105); Mercedes Classe E (95).

Totale del segmento E a novembre: 2.092;

Quota di mercato sul complessivo: 2,0% (+0,2% rispetto a novembre 2020);

Totale del segmento E nei primi undici mesi 2021: 25.835;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 1,9%.

Segmento F: Top Ten di novembre

Porsche 911 (126 nuove unità immatricolate); Porsche Taycan (84); Maserati Ghibli (36); Porsche Panamera (35); Mercedes Classe S (24); Ferrari Roma (21); Ferrari F8 (11); Audi A8 (9); Bmw Serie 8 Gran Coupé (9); Lamborghini Urus (9).

Totale del segmento F a novembre: 432;

Quota di mercato sul complessivo: 0,4% (+0,1% rispetto a novembre 2020);

Totale del segmento F nei primi undici mesi 2021: 4.690;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 0,3%.

La classifica per alimentazioni

Auto a benzina: la Top Ten di novembre

Ford EcoSport (1.992 nuove unità immatricolate);

Citroen C3 (1.858);

Volkswagen Polo (1.717);

Volkswagen T-Roc (1.589);

Volkswagen T-Cross (1.552);

Opel Corsa (1.296);

Hyundai i10 (1.166);

Peugeot 208 (1.057);

Dacia Sandero (1.027);

Kia Picanto (870).

Totale autovetture a benzina vendute a novembre: 28.656;

Quota di mercato sul complessivo: 26,9% (-4,2% rispetto a novembre 2020);

Totale auto a benzina vendute nei primi undici mesi 2021: 414.554;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 29,9%.

Auto a gasolio: le più vendute nel mese

Fiat 500L (1.160 nuove unità immatricolate); Jeep Renegade (1.099); Jeep Compass (1.059); Fiat Tipo (908); Bmw X1 (889); Volkswagen T-Roc (831); Peugeot 3008 (830); Citroen C3 (815); Fiat 500X (763); Alfa Romeo Stelvio (753).

Totale autovetture diesel vendute a novembre: 20.247;

Quota di mercato sul complessivo: 19,0% (-10,0% rispetto a novembre 2020);

Totale auto a gasolio vendute nei primi undici mesi 2021: 315.167;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 22,7%.

Auto a GPL: i modelli più venduti

Dacia Duster (2.170 nuove unità immatricolate); Dacia Sandero (1.944); Renault Clio (1.012); Renault Captur (891); Fiat Panda (649); Kia Sportage (398); Lancia Ypsilon (362); Kia Stonic (274); Kia Picanto (267); DR DR 5 (209).

Totale autovetture a GPL vendute a novembre: 9.862;

Quota di mercato sul complessivo: 9,2% (+1,2% rispetto a novembre 2020);

Totale auto a GPL vendute nei primi undici mesi 2021: 100.620;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 7,3%.

Auto a metano: Top Ten mensile

Seat Arona (573 nuove unità immatricolate); Fiat Panda (315); Seat Leon (238); Skoda Kamiq (156); Volkswagen Polo (149); Volkswagen Up! (138); Audi A3 (112); Seat Ibiza (88); Volkswagen Golf (54); Lancia Ypsilon (53).

Totale autovetture a metano vendute a novembre: 1.930;

Quota di mercato sul complessivo: 1,8% (-0,2% rispetto a novembre 2020);

Totale auto a metano vendute nei primi undici mesi 2021: 29.802;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 2,2%.

Auto ibride: le più vendute a novembre

Fiat Panda (7.252 nuove unità immatricolate); Lancia Ypsilon (2.793); Toyota Yaris Cross (2.657); Fiat 500 (1.799); Toyota C-HR (1.555); Nissan Qashqai (1.186); Suzuki Swift (1.037); Ford Puma (1.011); Hyundai Tucson (917); Suzuki Ignis (809).

Totale autovetture ibride vendute a novembre: 33.474;

Quota di mercato sul complessivo: 31,4% (+8,4% rispetto a novembre 2020);

Totale auto ibride vendute nei primi undici mesi 2021: 400.976;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 28,9%.

Ibride Plug-in: i dieci modelli più venduti

Jeep Compass (748 nuove unità immatricolate); Volvo XC40 (630); Peugeot 3008 (416); Jeep Renegade (302); Bmw X1 (252); Ford Kuga (199); Mini Countryman (176); Renault Captur (169); Audi Q5 (158); Lynk&Co 01 (156).

Totale autovetture ibride plug-in vendute a novembre: 5.560;

Quota di mercato sul complessivo: 5,2% (+1,7% rispetto a novembre 2020);

Totale auto ibride plug-in vendute nei primi undici mesi 2021: 63.652;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 4,6%.

Auto elettriche: le 10 più vendute nel mese

Fiat Nuova 500 (946 nuove unità immatricolate); Renault Twingo Electric (656); Volkswagen Up! (570); Smart forTwo (543); Dacia Spring (416); Volkswagen ID.3 (354); Tesla Model Y (325); Peugeot e-208 (265); Mini Cooper SE (255); Volkswagen ID.4 (222).

Totale autovetture elettriche vendute a novembre: 6.958;

Quota di mercato sul complessivo: 6,5% (+3,1% rispetto a novembre 2020);

Totale auto elettriche vendute nei primi undici mesi 2021: 61.331;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-novembre 2021: 4,4%.