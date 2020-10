Fiat Panda: tutte le caratteristiche della nuova gamma

Di Dario Montrone martedì 20 ottobre 2020

Al debutto la nuova Fiat Panda Sport, ma sono previste altre novità come l'allestimento City Life e l'autoradio digitale DAB con il display touch screen da 7,0 pollici

In occasione del quarantesimo anniversario, la citycar Fiat Panda è stata aggiornata in molteplici aspetti. La nuova gamma è declinata in cinque livelli di allestimento: base, City Life, City Cross e Cross con lo stile da SUV della carrozzeria, nonché l'inedito Sport dalla vocazione sportiva.

Tra le novità della aggiornata Fiat Panda figurano i nuovi paraurti, le colorazioni Blu Ceramico e Grigio Opaco della carrozzeria, i nuovi sedili e la plancia in materiale riciclato, più l'autoradio digitale DAB con il display touch screen da 7,0 pollici ed i dispositivi Apple Car Play e Google Android Auto. Confermate le versioni 4x4 a trazione integrale, Easy Power a GPL e Natural Power a metano, oltre alla declinazione Hybrid con il motore a benzina 1.0 Firefly da 70 CV di potenza abbinato al cambio meccanico a sei marce.

I dettagli della Panda Sport

La nuova Fiat Panda Sport è riconoscibile per gli specifici cerchi in lega da 16 pollici di diametro, mentre l'abitacolo è caratterizzato dagli interni in ecopelle e tecnopelle con le cuciture a contrasto di colore rosso. Inoltre, l'inedita Fiat Panda Sport può essere dotata del tetto a contrasto di colore nero, in tinta con gli specchietti retrovisori esterni e le maniglie di colore nero lucido, ma anche con il pacchetto Pandemonio Pack che prevede le pinze dei freni di colore rosso, i vetri oscurati e il volante in tecnopelle con le cuciture rosse.