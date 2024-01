Mazda lancerà un’auto sportiva con motore rotativo?

Al Tokyo Auto Show, il Presidente e CEO di Mazda, Katsuhiro Moro, ha annunciato che a partire da febbraio sarà formata una squadra dedicata a lavorare sul motore rotativo. Questa decisione è stata motivata dal successo riscontrato dal modello Iconic SP, lanciato l’anno scorso, che ha ricevuto reazioni estremamente positive. La Mazda Iconic SP è stata introdotta come una coupé ad alte prestazioni. Con dimensioni di 4180 mm di lunghezza, 1850 mm di larghezza e 1150 mm di altezza, e un passo di 2590 mm, questa concept car ha un peso di 1450 kg.

Mazda starebbe pensando di lanciare una nuova sportiva con motore rotativo

La particolarità di questa auto risiede nel suo motore a doppio rotore che eroga una potenza di 370 CV. A differenza dei modelli precedenti, il nuovo motore rotativo funziona più come un’estensione di autonomia che come unità primaria. Il propulsore è stato progettato per funzionare non solo con benzina, ma anche con idrogeno, biocarburanti e GPL, dimostrando chiaramente l’intenzione del marchio di adattarsi alle sfide dell’era carbon neutral.

Anche se una versione di produzione della Mazda Iconic SP non è prevista prima del 2026, Masashi Nakayama, Chief Designer di Mazda, ha suggerito che le dimensioni del concept potrebbero essere ridotte per adattarsi a proporzioni simili a quelle della MX-5 Miata, indicando una potenziale versatilità nel design. Il revival del motore rotativo in una forma rinnovata e versatile, l’impegno nei confronti dei combustibili sostenibili e la prospettiva di una nuova vettura sportiva sono elementi che stanno generando grande entusiasmo. e le aspettative non solo tra gli amanti della casa giapponese, ma in tutto il settore automobilistico. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.