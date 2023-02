Mazda promette che la MX-5 non uscirà mai di produzione

Nata nel 1989 e realizzata in ben quattro generazioni, la Mazda MX-5 è una delle spider più amate e più vendute di sempre. Conosciuta anche con il nome di Miata, questa due posti convertibile ha conquistato i cuori degli appassionati di tutto il mondo grazie alla sua semplicità, alla sua sportività genuina e al suo stile inconfondibile.

Mazda MX-5: la Vision Study anticipa la nuova?

Lo scorso anno, Mazda aveva svelato la concept Vision Study, vero e proprio “manifesto” che voleva sottolineare l’impegno a lungo termine della Casa giapponese nei confronti dell’iconica MX-5. Anche se non c’è niente di ufficiale, il prototipo – mostrato fino ad oggi solo in foto – potrebbe nascondere le forme della prossima generazione della spider giapponese, conosciuta con il nome di progetto NF.

La Mazda MX-5 non morirà mai

Questa informazione era inoltre trapelata, almeno in parte, durante un’intervista rilasciata ad Autocar dal CEO della sede europea del Costruttore, Martijn ten Brink, nel corso del Motor Show di Bruxelles del 2023. Da questa breve intervista rilasciata al magazine inglese arriva la conferma che la Mazda MX-5 sarà ancora nei prossimi anni uno dei capisaldi della gamma della Casa di Hiroshima, anche in versione elettrificata. Tra le dichiarazioni di ten Brink troviamo anche questa a dir poco incoraggiante:

Come è possibile restare fedeli a quello che oggi rappresenta questo modello e allo stesso tempo arricchirla con una nuova generazione di tecnologie? Questo purtroppo non è ancora stato delineato, ma penso che per Mazda sarebbe corretto affermare che la MX-5 non morirà mai.

Arrivo l’ibrido e forse l’elettrico

Da queste parole si evince che la MX-5 continuerà ad essere per gli appassionati un punto di riferimento, grazie alla sua vincente formula di spider compatta, economica e divertente. Quello che non risulta ancora chiara è come questa vettura si evolverà per rimanere al passo. Le norme antinquinamento euro 7, sempre più stringenti, obbligheranno Mazda ad equipaggiare la futura MX-5 con un powertrain mild hybrid dotato di una piccola unità elettrica – probabilmente istallata tra il motore e il cambio – in grado di fornire anche una potenza supplementare, seppur limitata. In un secondo momento è molto probabile il debutto di una variante 100% elettrica che potrebbe regalare ancora più potenza e piacere di guida rispetto alle attuali versioni.