Mazda MX-5 2022: prezzi e allestimenti

Ad un mese esatto dall’anteprima, la “spiderina” più longeva e venduta nell’intera storia dell’automobile (e che nel 2016 aveva raddoppiato le proposte di gamma con l’arrivo della versione RF-Retractable Fastback a tetto rigido in metallo parzialmente ripiegabile) è pronta per fare il proprio esordio nelle concessionarie. È Mazda MX-5, che aggiorna la quarta generazione – in vendita dal 2015 – secondo il consueto principio del marchio di Hiroshima che prevede un costante rinnovamento ai propri modelli. Nella fattispecie, la nuova edizione 2022 di MX-5 debutta a circa un anno dall’ultimo restyling in ordine di tempo.

Ecco le versioni e quanto costa

Mazda MX-5 2022 viene proposta in due allestimenti:

Exceed (motorizzazione 1.5);

(motorizzazione 1.5); Sport (equipaggiata con l’unità 2.0).

La nuova edizione 2022 della “baby sportiva” di Hiroshima è già disponibile alle ordinazioni: l’ingresso negli showroom italiani è fissato per marzo. Gli importi di vendita partono da 32.100 euro e arrivano a 35.750 euro per le “tradizionali” versioni con il tettuccio in tela, e raggiungono 38.250 euro per la configurazione RF, che viene provvista esclusivamente con il più potente motore da 2 litri ed in allestimento Sport.

Le novità estetiche

Il programma di upgrade assegnato a Mazda MX-5 ed MX-5 RF nella nuova edizione 2022 riguarda qualche “ritocco” nell’estetica, a fronte di un più corposo “refresh” che riguarda le dotazioni di bordo, anche in relazione al comportamento dinamico del veicolo. Nel dettaglio, il corpo vettura aggiunge la tinta carrozzeria Platinnum Quartz alla tavolozza delle colorazioni a catalogo; per l’abitacolo, si segnala un inedito rivestimento in pelle Nappa “Terracotta Brown”. La capotte in tela è disponibile anche in tinta Blue, oltre che nelle già presenti varietà nera e Burgundy Red.

Con il nuovo Kpc, assetto sempre “piatto”

Un deciso passo in avanti, annuncia Mazda, viene determinato, nelle dotazioni di sicurezza e dedicate alla precisione di guida, attraverso il ricorso alla tecnologia Kpc-Kinematic Posture Control, che esordisce nell’equipaggiamento di serie per tutte le versioni. Progettato per sfruttare al meglio la geometria multilink del retrotreno, il nuovo Kpc riduce rollio e beccheggio nelle ruote posteriori in modo da mantenere l’assetto del veicolo il più piatto possibile anche nelle fasi di guida più impegnative. Tecnicamente, il sistema interviene in curva (anche a velocità elevate) riconoscendo all’istante la differenza di velocità fra le ruote posteriori e, mediante una leggera frenata alla ruota posteriore interna in modo da aumentare l’effetto “anti-sollevamento” del retrotreno, reagisce quanto basta per stabilizzare la vettura.

ADAS

L’equipaggiamento di ausili attivi alla guida si avvale delle tecnologie i-ActivSense, di cui fanno parte, fra gli altri:

Frenata autonoma d’emergenza anteriore e posteriore (Scdb ed Scbs-R) con funzione City;

Sistema di rilevamento degli angoli ciechi (Bsm);

Rilevamento stanchezza conducente (Daa);

Gruppi ottici Led Matrix adattivi (Alh).

Motorizzazioni

Sotto al cofano, tutto come prima: Mazda MX-5 2022 conferma l’adozione dei 4 cilindri SkyActiv-G 1.5 da 132 CV (per l’allestimento Exceed) e 2.0 SkyActiv-G da 184 CV (riservato alle versioni Sport ed RF). Entrambe le unità motrici sono provviste del sistema i-Eloop di recupero dell’energia cinetica nelle fasi di frenata. Per tutti i modelli, la trasmissione è come sempre manuale a sei rapporti.

Di seguito i principali valori prestazionali comunicati.