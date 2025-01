Porsche 550 RS Spyder ‘Little Bastard’ di James Dean: gioiello in scala da salotto

Una replica in scala 1:8 della Porsche 550 RS Spyder del 1955 di James Dean, che si prepara ad avere a bordo la rappresentazione del celebre attore, viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti dagli specialisti di Amalgam Collection.

L’atelier inglese, noto nel mondo per la finezza delle sue opere, ha già aperto le prenotazioni. Non ci vorrà molto prima che le richieste coprano i 30 esemplari della tiratura limitata, per la qualità costruttiva del prodotto e l’importanza storica di ciò che illustra. Ogni esemplare della specie, offerto a 28.090 euro, è costruito a mano e assemblato da un piccolo team di artigiani, che conoscono al meglio il loro mestiere.

La Porsche 550 RS Spyder riprodotta in formato ridotto è quella con telaio 550-0055. Nota come “Little Bastard“, fu posseduta brevemente dal già citato James Dean, star di Hollywood e pilota amatoriale. Nei 45 centimetri di lunghezza della replica in scala di cui ci stiamo occupando, la finezza realizzativa emerge in ogni dettaglio della composizione.

L’eccellenza del risultato è stata resa possibile dalla scansione di un’auto reale della stessa specie, dalla consulenza tecnica degli storici Porsche e dall’uso di materiali di altissima qualità. Oltre 4.000 ore sono state richieste dalla sviluppo del modello, mentre per dar forma ad ogni singolo esemplare della specie ci vogliono più di 400 ore.

Pare che James Dean si innamorò della Porsche 550 RS Spyder dopo aver visto John Porter correre a Santa Barbara, nel maggio del 1955, al volante di una di queste scoperte dalle linee sinuose. Dopo l’acquisto, decise di concedersi un weekend agonistico a Salinas (California), ma non giunse a destinazione. Durante la marcia sulla Route 466, con accanto il meccanico e amico Rolf Wutherich, si scontrò mortalmente con una Ford Tudor Custom del 1950. L’attore statunitense possedeva l’auto da soli 9 giorni.

Fonte | Amalgam Collection