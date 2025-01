La nuova Aston Martin Vantage Roadster, versione scoperta della celebre due posti inglese, è pronta a stupire il mercato con consegne previste per il secondo trimestre del 2025. Equipaggiata con un potente motore V8 biturbo da 4 litri, capace di sviluppare 665 CV e 800 Nm di coppia, questa vettura garantisce prestazioni eccezionali: accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 325 km/h.

Aston Martin Vantage Roadster: una decappottabile che fila come una coupé

Grazie a una progettazione parallela tra la versione coupé e la Roadster, non si sono verificati compromessi in termini di prestazioni auto e maneggevolezza. Il tetto pieghevole, che si apre e chiude in soli 6,8 secondi fino a una velocità di 50 km/h, aggiunge appena 60 kg al peso complessivo rispetto alla coupé. Questo risultato è stato possibile grazie a soluzioni strutturali avanzate, come pannelli ottimizzati per il peso e modifiche alla struttura posteriore, che garantiscono un’eccellente rigidità torsionale.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla silenziosità: la capote, realizzata con otto strati di isolamento, offre livelli di rumorosità comparabili a quelli della coupé. Inoltre, il software degli ammortizzatori posteriori è stato ricalibrato per compensare il peso aggiuntivo e la diversa distribuzione delle masse, migliorando ulteriormente la dinamica di guida.

Linee eleganti ma sportive

Dal punto di vista estetico, la Vantage Roadster mantiene le linee eleganti e aggressive della versione coupé, con un cofano lungo e un parabrezza inclinato. Il tetto si ripiega in modo discreto dietro i sedili, senza necessità di una copertura tonneau ingombrante. La gamma cromatica si arricchisce di tre nuove tinte: Iridescent Sapphire, Satin Iridescent Sapphire e Bronze Flare, mentre la capote è disponibile in nero, rosso, blu o una combinazione di nero e argento.

Per chi ama la personalizzazione, sono disponibili quattro modelli di cerchi da 21 pollici e sette opzioni di colore per le pinze dei freni. Gli interni, raffinati e tecnologici, includono un sistema multimediale con schermo touch da 10,25 pollici e un sistema audio premium con 11 altoparlanti di serie, per un’esperienza di guida immersiva e lussuosa. Con la Aston Martin Vantage Roadster, la casa automobilistica britannica offre una perfetta combinazione di potenza, eleganza e tecnologia, progettata per soddisfare anche i guidatori più esigenti.