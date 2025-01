La Mazda MX-5, un’icona nel mondo delle auto sportive, celebra il suo 35° anniversario con un’edizione speciale che incarna eleganza e prestazioni. Dal 1989, questa leggendaria vettura ha conquistato il cuore di oltre un milione di appassionati, consolidandosi come un simbolo senza tempo.

Mazda MX-5, serie speciale

L’edizione commemorativa, battezzata Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary, si distingue per dettagli esclusivi e un design raffinato. La carrozzeria è impreziosita dall’elegante tonalità Artisan Red Metallic, già apprezzata sul crossover CX-90, ottenuta grazie alla tecnologia Takuminuri. Questo innovativo processo di verniciatura a tre strati conferisce una profondità e una brillantezza uniche. Tra gli elementi distintivi figurano cerchi lucidi da 17 pollici, uno spoiler posteriore in tinta e un badge numerato sul parafango posteriore, mentre la capote beige aggiunge un tocco di classe.

Gli interni sono progettati per offrire un’esperienza di lusso esclusiva. I sedili in pelle Nappa color tan, decorati con il logo del 35th Anniversary, si abbinano armoniosamente ai tappeti e ai rivestimenti coordinati. Un portachiavi in pelle e dettagli come i pannelli delle portiere e le cornici delle bocchette d’aria rifiniti in Artisan Red Metallic completano un abitacolo di rara eleganza.

Appena 300 esemplari

Questa edizione limitata prevede la produzione di soli 300 esemplari, rendendola un oggetto di desiderio per collezionisti e appassionati. Tutte le unità saranno dotate dell’allestimento Grand Touring, che include un cambio manuale a sei marce, e saranno offerte al prezzo di 37.435 dollari. L’acquisto include l’accesso a un evento esclusivo dedicato ai proprietari, i cui dettagli non sono ancora stati rivelati.

Già disponibile per l’ordine presso i concessionari, la Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary celebra la storia e l’innovazione di una delle auto sportive più amate. Con il suo design distintivo e le sue caratteristiche avanzate, rappresenta un tributo imperdibile per chi desidera possedere un pezzo di storia dell’automobilismo.