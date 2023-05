AC Cars, David Conza: ‘La GT Roadster rappresenta la nostra idea di eccellenza’

AC Cars ha presentato a livello mondiale a Londra la nuova AC Cobra GT Roadster presso il famoso Tottenham Hotspur Stadium, a soli 40 km dal luogo in cui è stata fondata la società. La roadster all’avanguardia ha entusiasmato i clienti del Regno Unito e i VIP mentre il nuovissimo design è stato svelato per la prima volta.

Disponibile sia con guida a destra che a sinistra ed equipaggiata con un motore V8 da 5 litri capace di sviluppare fino a 663 CV, la nuova Cobra GT Roadster vanta un nuovo telaio spaceframe in alluminio estruso e una carrozzeria in composito di carbonio per assicurare un’esperienza di guida di alto livello in un veicolo a tiratura limitata.

Parlando alla premiere, David Conza – CEO di AC Cars – ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era superare le aspettative della nostra stimata clientela, che si è abituata al meglio del lusso automobilistico. Il feedback estremamente positivo che abbiamo ricevuto dai partecipanti conferma che abbiamo davvero superato quelle aspettative. L’AC Cobra GT Roadster è una testimonianza del nostro costante impegno per l’eccellenza. Siamo lieti che i clienti possano unirsi a noi da tutto il mondo e li ringraziamo per aver riposto la massima fiducia in noi”.

La nuova Cobra GT Roadster eroga fino a 663 CV

AC Cars definisce la GT Roadster un’auto sportiva moderna e all’avanguardia, prodotta utilizzando le più recenti tecnologie e processi ingegneristici, ma restando fedele allo spirito della Cobra degli anni ‘60. Ogni anno verranno costruiti solo 250 esemplari per i mercati mondiali, con il primo anno di produzione già assegnato.

Vanta un passo di 2570 mm, ossia 284 mm più lungo della Cobra Mk VI. Anche la lunghezza complessiva è aumentata di 110 mm, passando a 4225 mm. Inoltre, la carreggiata è stata ottimizzata per conferire un assetto più ampio, che, insieme alla distribuzione dei pesi e al baricentro, migliora drasticamente la maneggevolezza e l’agilità.

La nuova AC Cobra GT Roadster è disponibile sia con V8 aspirato da 5 litri che con V8 sovralimentato da 5 litri. Riesce a sviluppare fino a 663 CV di potenza e fino a 780 Nm di coppia massima, che le permettono di impiegare soli 3,4 secondi nello scatto da 0 a 96 km/h. I due propulsori possono essere abbinati a un cambio manuale a 6 marce o a un avanzato cambio automatico a 10 rapporti con paddle al volante.