Mazda MX-5 2021: novità e prezzi

Mazda rinnova quello che probabilmente è il suo prodotto più conosciuto al mondo, la rodaster MX-5 che in tutta la sua storia ha venduto 1,1 milioni di auto. Ora la piccola decappottabile giapponese si rinnova con il MY 2021 che mantiene il suo carattere inconfondibile con l’aggiunta di piccoli affinamenti.

Nuove tinte per la carrozzeria

La MX-5 2021, disponibile sia nella versione classica Soft Top con tetto manuale in tela sia RF (Retractable Fastback, con tettino rigido a scomparsa) viene ora proposta con sette tinte diverse tra cui spicca il nuovo colore Deep Crystal Blue Mic.

Gli interni

Gli interni potranno invece giovare di rivestimenti in pelle nera e sedili riscaldati di serie e, come optional, ci sarà anche la possibilità di scegliere due alternative di rivestimenti in pelle nappa Burgundy Red o in pelle nappa Pure White. Di serie la Mazda MX-5 2021 dispone anche della connessione wireless per Apple CarPlay.

Le motorizzazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la MX-5 2021 conferma il quattro cilindri a benzina Skyactiv-G 1.5 da 132 CV e Skyactiv-G 2.0 da 184 CV, dotate di cambio manuale a 6 rapporti. Assieme al modello 2021, la MX-5, nella versione soft top con motorizzazione 1.5L Skyactiv-G 132 CV ed RF con motorizzazione 2.0L Skyactiv-G 184 CV, sarà inoltre disponibile anche con l’allestimento 100th Anniversary, ispirato alla prima auto Mazda, la R360 Coupé.

Mazda MX-5 2021: allestimenti e prezzi

La gamma della MX-5 2021 prevede due allestimenti, Exceed e Sport, con motorizzazioni rispettivamente 1.5L e 2.0L a un prezzo compreso tra i 31.800 euro e i 35.450 euro per le versioni soft top, e di 37.950 euro per la versione hard top RF – Retractable Fastback, presente in gamma solo nella motorizzazione più potente e nell’allestimento Sport. Il prezzo delle versioni speciali celebrative 100th Anniversary invece è di 33.700 euro per la versione soft top 1.5L e di 38.200 euro per la RF 2.0L.