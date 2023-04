Mazda, Martijn ten Brink: ‘Ora proponiamo una delle garanzie più complete del settore’

Il 1° aprile 2023, Mazda ha completato il roll-out in Europa della sua garanzia di sei anni per i nuovi veicoli. La casa automobilistica giapponese adesso offre una garanzia di sei anni sulle auto nuove, per un massimo di 150.000 km percorsi, in 28 mercati europei.

Nel corso di questo annuncio, Martijn ten Brink – CEO di Mazda Motor Europe – si è congratulato con l’azienda per questo nuovo importante traguardo.

“Gli automobilisti Mazda in tutta Europa ora beneficiano di uno dei pacchetti di garanzia più completi del settore. Dà ai clienti tranquillità fino a 6 anni o 150.000 km, ma aumenta anche il valore del veicolo quando viene venduto entro questo periodo come auto usata”, ha affermato il dirigente.

Il rilascio è stato completato il 1° aprile con l’arrivo in Italia

Il nuovo pacchetto di garanzia è stato progettato per armonizzare la garanzia del veicolo e mantenere la fedeltà dei clienti, migliorando ulteriormente l’esperienza di proprietà durante l’intero ciclo di vita in tutto il Vecchio Continente.

È stato lanciato nella prima metà nel 2022 in Austria e Germania. A settembre 2022 sono seguiti altri paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Croazia, Grecia, Cipro, Malta, Romania, Portogallo, Serbia ecc.

Mazda ha implementato la garanzia di sei anni in Belgio a dicembre, seguita da Francia e Svizzera nel gennaio 2023. L’ultima è stata l’Italia il 1° aprile, segnando il lancio in 28 mercati europei.

La garanzia Mazda di sei anni sulle nuove auto copre tutti i difetti di materiale e di fabbricazione e include il costo della riparazione o della sostituzione dei componenti interessati. Sono escluse soltanto le parti soggette ad usura.