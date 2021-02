Maserati Grecale: i primi teaser del nuovo SUV italiano

Ecco i primi teaser della nuova Maserati Grecale, l’inedita SUV coupé di medie dimensioni che la Casa del Tridente svelerà ufficialmente entro fine anno in anteprima mondiale. La vettura è protagonista delle foto spia ufficiali in movimento, scattate in Viale Ciro Menotti a Modena, nei pressi della sede centrale del costruttore italiano.

Sarà prodotta a Cassino

La nuova Maserati Grecale è entrata nella fase finale dei collaudi, dato che è impegnata negli ultimi test su strada, in pista, sui percorsi in fuoristrada e in diverse condizioni di utilizzo. L’inedita SUV media del Tridente sarà prodotta presso l’impianto di Cassino (FR) che, per l’occasione, ha richiesto l’investimento di circa 800 milioni di euro.

Tutte le ultime indiscrezioni

Stando alle indiscrezioni, la Maserati Grecale condividerà la piattaforma con la Alfa Romeo Stelvio e sarà disponibile nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida ‘mild hybrid’ da 48V con il motore a benzina 2.0 Turbo nelle versioni da 280 CV, 330 CV e 350 CV di potenza, tutte dotate di trazione integrale Q4 e cambio automatico ad otto rapporti.

Nel corso del prossimo anno, invece, dovrebbe essere introdotta la declinazione Folgore a propulsione elettrica da circa 400 CV di potenza. Infine, potrebbe non essere proposta nella versione Plug-In Hybrid per evitare aggravi di peso, mentre il top di gamma sarà rappresentato dalla sportiva declinazione Trofeo con il propulsore a benzina Nettuno 3.0 V6 biturbo da almeno 600 CV di potenza – condiviso con la supercar MC20 – che debutterà successivamente.