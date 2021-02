Alfa Romeo Stelvio 2022: prime indiscrezioni sul restyling

La Alfa Romeo Stelvio sarà sottoposta prossimamente al restyling di metà carriera che, molto probabilmente, sarà svelato entro fine anno. Tuttavia, la commercializzazione del rinnovato SUV medio della Casa del Biscione partirà nel corso del 2022. Esteticamente, la novità principale sarà rappresentata dai fari Full Led sia anteriori che posteriori.

Inoltre, per la nuova Alfa Romeo Stelvio restyling sono previste altre innovazioni stilistiche in linea con il design della più compatta Tonale, come il tipico trilobo di forma tridimensionale, la forma della calandra e le prese d’aria del paraurti anteriore. Infatti, l’aggiornamento estetico sarà solo in termini di evoluzione e non di rivoluzione, anche per la zona posteriore e l’abitacolo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della Alfa Romeo Stelvio sarà ampliata con il propulsore a benzina 2.0 TB Hybrid da 330 CV di potenza complessiva e dotato della tecnologia ‘mild hybrid’ da 48V, nonché con l’unità a benzina 1.5 TB Firefly da 180 CV di potenza. Per il resto, saranno confermati il motore diesel 2.2 TD nelle versioni da 160 CV, 190 CV e 220 CV, il propulsore a benzina 2.0 TB nelle configurazioni da 200 CV e 280 CV, più l’unità a benzina 2.9 V6 Bi-Turbo da 510 CV o 540 CV di potenza per la sportiva declinazione Quadrifoglio.