Alfa Romeo Tonale: tutte le indiscrezioni sul SUV compatto del Biscione

Dopo la fusione tra i gruppi FCA e PSA che ha dato vita al colosso automobilistico Stellantis, l’attenzione è tutta dedicata al SUV compatto Alfa Romeo Tonale, versione di serie dell’omonima concept car esposta al Salone di Ginevra del 2019. Stando alle indiscrezioni, la vettura sarà svelata al Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma nel mese di settembre. Contemporaneamente, dovrebbe partire anche la produzione presso l’impianto italiano di Pomigliano d’Arco (NA).

Per quanto riguarda la commercializzazione, la vendita della nuova Alfa Romeo Tonale sul mercato europeo inizierà nel corso del mese di febbraio del 2022. Tuttavia, non è esclusa l’introduzione della versione speciale Launch Edition in serie limitata che potrebbe essere prevista per il mese di novembre. Lunga all’incirca 440 cm o 450 cm, la SUV compatta premium della Casa del Biscione condividerà la piattaforma con la Jeep Compass e andrà a competere direttamente con le varie Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA etc.

La gamma dell’inedita Alfa Romeo Tonale comprenderà, inizialmente, il motore a benzina 1.3 TB da 150 CV e il propulsore diesel 1.6 TD da 130 CV di potenza, più le versioni PHEV a propulsione ibrida Plug-In da 200 CV e 250 CV, quest’ultima griffata molto probabilmente dalla denominazione Veloce. Oltre alla declinazione Q2 a trazione anteriore, sarà disponibile anche la configurazione Q4 a trazione integrale. Successivamente dovrebbero debuttare anche le motorizzazioni a benzina 1.0 TB da 120 CV e 1.5 TB da 190 CV, l’unità a gasolio 2.2 TD da 190 CV e 220 CV di potenza, nonché la versione sportiva Quadrifoglio da 330 CV di potenza complessiva e anch’essa dotata della propulsione ibrida Plug-In.