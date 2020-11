Nuova Jeep Compass 2021: il restyling svelato in Cina

Di Francesco Donnici lunedì 23 novembre 2020

L’aggiornamento dedicato alla Compass porterà in dote affinamenti estetici e una forte iniezione di tecnologie connettività.

Il Gruppo FCA si prepara ad aggiornare uno dei modelli Jeep di maggior successo e particolarmente importanti per l’economia italiana: stiamo parlando del restyling di metà carriera della Jeep Compass, SUV di medie dimensioni che viene prodotto anche nello stabilimento italiano di Melfi, dove nascono gli esemplari dedicati ai mercati europei.





Affinamenti estetici e nuovo infotainment

Sembra strano, ma per prime informazioni sulla Compass “italiana” arrivano dalla Cina, dove sono state diffuse le prime due immagini che immortalano l’esterno e l’abitacolo del modello aggiornato. Le novità che hanno riguardato l’esterno della vettura risultano di dettaglio, ma ben ponderate: si parte dal paraurti rivisti e dai proiettori leggermente ritoccati nello stile, mentre all’interno spicca l’inedito display touch a forma di tablet dedicato alla gestione della nuova generazione di infotainment. Nuova e particolarmente sofisticata anche la strumentazione 100% digitale che sfrutta uno schermo da 10,2 pollici. Il restyling viene completato da una dotazione di accessori rivista e dall’adozione di nuovi comandi che vantano una fruibilità migliorata.



Propulsori diesel, benzina e ibridi plug-in

Per quanto riguarda l’offerta di motorizzazioni non dovremmo trovare particolari cambiamenti: confermati i motori turbo benzina da 1.3 litri, a cui si potrebbe aggiungere un 1,4 litri. Non mancheranno inoltre il 1.6 litri turbo diesel e la sofisticate varianti ibride plug-in che si posizioneranno al top della gamma.