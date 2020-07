Alfa Romeo: rubato un esemplare di Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing

Di Tommaso Giacomelli lunedì 13 luglio 2020

È stato rubato l'unico esemplare italiano dei dieci prodotti di Alfa Romeo Romeo Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing, la versione speciale ispirata alla monoposto che corre nel mondiale di F1

Nel mondo esistono solamente 10 esemplari di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing, una versione speciale realizzata per celebrare il ritorno del Biscione in F1. Questo modello è caratterizzato da una livrea ispirata a quella della monoposto di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, che compete nel mondiale di Formula 1. Sotto al cofano possiede il possente 2.9 litri da 520 CV che lo rende uno dei SUV più performanti su piazza. L'unico esemplare italiano dei dieci prodotti è stato custodito fino al 9 luglio presso una concessionaria di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, quando una banda ben organizzata ha pensato bene di rubarlo. Il colpo è stato svolto nel cuore della notte, quando dopo aver rimosso la vetrina e spostato due vetture, lo Stelvio Quadrifoglio è stato portato via con molta attenzione.



Un colpo studiato

Esaminando le dinamiche del furto, si può capire come questo sia stato progettato scrupolosamente, studiando previamente orari e territorio circostante, andando quasi a colpo sicuro. La vettura in questione ha un valore di 150.000 euro ed è di proprietà del concessionario Autostile, che l'aveva acquistata per soddisfare le esigenze di clienti particolari. Purtroppo questo furto così ben studiato farebbe pensare a un colpo su commissione, probabilmente comandato da qualche collezionista di auto, anche se si tratta soltanto di una supposizione dato che le indagini sono in corso e per il momento senza particolari sviluppi. Dopo la notte del 9 luglio si sono perse immediatamente le tracce dello Stelvio Quadrifoglio Alfa Romeo Racing, ma sicuramente difficilmente si vedrà per strada, vista la particolarità e quasi unicità dell'oggetto. Questa versione, come detto anche nelle righe precedenti, ha aggiunto qualche cavallo in più ai 509 CV della versione "standard" Quadrifoglio, grazie all'uso di uno scarico Akrapovic dedicato, e in più grazie ad uno specifico lavoro di alleggerimento sono stati tolti ben 28 kg dalla bilancia di questo poderoso SUV.