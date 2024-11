Lynk & Co 01 2025: al debutto con due allestimenti, i prezzi per l’Italia

Lynk & Co rivoluziona il suo primo modello con il restyling della Lynk & Co 01 2025, disponibile a partire da dicembre in due allestimenti: Core e More. Per la prima volta, il brand abbina il suo innovativo modello di vendita online a una rete di concessionari ufficiali, segnando un cambio di rotta rispetto all’approccio iniziale basato sull’abbonamento.

Il nuovo CEO Nicolas Lopez Appelgren aveva già anticipato questa trasformazione durante il lancio della Lynk & Co 02. Con l’introduzione di modelli elettrici come la Z20, distribuita anche in Europa, e una ristrutturazione aziendale che vede Zeekr e Geely al comando, Lynk & Co mira a consolidare la sua presenza sul mercato globale.

Design e propulsione, un mix vincente

Il restyling della Lynk & Co 01 2025 introduce novità estetiche mirate, come i gruppi ottici posteriori a LED che integrano il logo del brand. La palette cromatica si amplia con opzioni come il verde kaki, il bianco e il blu, garantendo una personalizzazione superiore.

Il cuore pulsante della vettura è il nuovo propulsore plug-in hybrid da 276 CV, che offre un’autonomia elettrica di circa 80 km e consumi ridotti a soli 0,9 litri per 100 km. Questo aggiornamento non solo migliora le prestazioni, ma consolida la sostenibilità del modello.

Tecnologia e comfort a bordo

Gli interni presentano materiali rinnovati e un’architettura elettrica all’avanguardia, supportata da uno dei chipset più avanzati dell’automotive. L’infotainment, più veloce e intuitivo, consente una fruizione ottimale delle funzionalità, incluso il car sharing.

Prezzi e modalità di acquisto

Lynk & Co 01 2025 è disponibile quindi con due allestimenti: Core a partire da 40.995 € e More da 44.995 €. Per chi preferisce acquistare, è possibile registrarsi online o visitare i Lynk & Co Club europei, presenti anche in Italia a Milano e Roma. Dal 2025, sarà attiva una rete di concessionari per ampliare l’accessibilità al pubblico.