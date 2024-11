Zeekr, noto marchio premium specializzato in veicoli elettrici, si prepara a una svolta significativa. Con l’introduzione del suo primo modello ibrido. L’annuncio arriva direttamente dal CEO An Conghui durante una conferenza telematica, confermando che il debutto del nuovo SUV avverrà al Salone di Shanghai nell’aprile 2025. Questa decisione rappresenta una mossa strategica per Zeekr, che mira a diversificare la propria gamma per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo.

Una nuova visione per Zeekr

Zeekr nasce nel 2021 con una missione chiara. Concentrarsi esclusivamente sui veicoli elettrici a batteria (BEV). Tuttavia, l’evoluzione del mercato e la crescente richiesta di soluzioni ibride hanno portato il marchio a rivedere la propria strategia. Già nel luglio 2024, An Conghui aveva anticipato un possibile cambio di rotta, poi confermato ufficialmente ad agosto con l’annuncio dello sviluppo di modelli a autonomia estesa.

Questa nuova direzione si inserisce nel piano più ampio di Geely, il gruppo automobilistico cinese proprietario di Zeekr, che sta riorganizzando il proprio portafoglio di marchi premium. Parte di questa strategia include l’integrazione di Lynk & Co sotto il marchio Zeekr, consolidando risorse e competenze per competere meglio sul mercato globale.

Un SUV di alta gamma

Il primo veicolo ibrido di Zeekr sarà un SUV progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Il sistema ibrido consentirà una guida in modalità completamente elettrica a basse velocità, mentre il motore a combustione entrerà in gioco per viaggi più lunghi e impegnativi. Questa combinazione punta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità senza rinunciare alla praticità.

Nel settembre 2024, prototipi della versione ibrida della Zeekr 001 sono stati avvistati in fase di test in Cina. Sebbene le differenze estetiche rispetto al modello elettrico fossero minime, queste immagini confermano l’impegno del marchio nell’espandere la propria gamma.

Una Strategia Competitiva

Con il lancio di veicoli ibridi, Zeekr si allinea a concorrenti come Xpeng, Nio e Avatr, seguendo l’esempio di produttori di successo come Li Auto e Aito. Il mercato cinese, infatti, sta mostrando un crescente interesse verso i modelli ibridi a raggio esteso, che combinano versatilità ed efficienza.

La nuova strategia di Zeekr non riguarda solo il mercato interno, ma punta a rafforzare la presenza del marchio a livello globale. L’introduzione del primo SUV ibrido rappresenta un passo fondamentale per consolidare la posizione di Zeekr come leader innovativo nel settore automobilistico premium.

Con il Salone di Shanghai 2025 ormai alle porte, Zeekr si prepara a svelare un modello che potrebbe ridefinire gli standard del segmento, dimostrando ancora una volta la sua capacità di adattarsi e innovare.