Lynk & Co presenta la nuova versione del SUV 01, pronta a conquistare il mercato europeo con un design rivisitato e prestazioni migliorate, basandosi sui feedback dei consumatori. La nuova 01 si distingue per un’estetica sportiva e una maggiore possibilità di personalizzazione, aspetto che il pubblico attendeva da tempo. Disponibile nelle prossime settimane in tutti i mercati europei, inclusa l’Italia, il SUV sino-svedese promette di soddisfare le esigenze degli automobilisti con un aggiornamento completo che va ben oltre il semplice restyling estetico.

I cambiamenti estetici

Il cambiamento più evidente è nel design, che ora appare più aggressivo grazie alla nuova griglia in nero lucido e al paraurti rinnovato, più muscoloso e sportivo. I fari diurni a LED sono stati ridisegnati per un look più moderno e accattivante, mentre i cerchi sfoggiano un nuovo stile che esalta il carattere della vettura. Tra le novità cromatiche, Lynk & Co introduce tre nuovi colori: Crystal White, Sparkling Black e Mineral Green Metallic, quest’ultimo particolarmente apprezzato per il contrasto con il tetto, gli specchietti, le maniglie e i cerchi in nero lucido.

Non solo estetica, però. La Lynk & Co 01 è dotata di un’architettura elettrica completamente rinnovata che integra uno dei processori più avanzati del settore automobilistico, migliorando significativamente l’esperienza di guida. Il cuore tecnologico della vettura è il potente chip Qualcomm Snapdragon 8155, che alimenta un sistema di infotainment aggiornato con tempi di risposta più rapidi e un nuovo display touch HD da 15,4 pollici, offrendo un’interfaccia utente più fluida e intuitiva. Anche il design del volante è stato rivisitato, introducendo nuovi pulsanti fisici per una maggiore ergonomia e una riduzione delle distrazioni alla guida.

Il powertrain di Nuova Lynk & Co 01

A livello meccanico, la Lynk & Co 01 beneficia di un powertrain plug-in hybrid rivisitato che offre migliori prestazioni e un’efficienza aumentata. Il motore eroga ora una potenza di 276 CV e 535 Nm di coppia, garantendo un’accelerazione più rapida e una risposta più reattiva su strada. Le prestazioni non sacrificano però l’efficienza: i consumi dichiarati si attestano a soli 0,9 litri per 100 km, con emissioni di CO₂ di appena 20 g/km. In modalità completamente elettrica, la vettura offre un’autonomia di fino a 75 km, rendendola una scelta ideale anche per gli spostamenti urbani.

Lynk & Co continua inoltre a sviluppare il suo ecosistema, centrato sull’offerta di un’esperienza automobilistica connessa e personalizzabile. Il marchio si distingue non solo per la qualità costruttiva, ma anche per l’attenzione posta alla tecnologia e all’interazione con il cliente. I dettagli su prezzi e abbonamenti della nuova Lynk & Co 01 saranno svelati nei prossimi mesi, ma già da ora il SUV si presenta come una delle proposte più interessanti e complete nel panorama automobilistico europeo.