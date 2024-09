Lynk & Co è pronta a sorprendere il mercato europeo con il lancio del suo nuovo modello Z02, conosciuto in Cina come Z20. Questo debutto segna un passo importante per il marchio, che continua a espandere la sua presenza a livello globale. La Z02 farà il suo ingresso in Europa ad ottobre, anticipando la presentazione ufficiale in Cina, prevista per novembre al Salone dell’Auto di Guangzhou. Questo lancio è una dichiarazione di intenti da parte di Lynk & Co, che punta a conquistare il segmento delle compatte elettriche premium con un’auto dal design audace e dalle caratteristiche tecniche avanzate.

Cosa sappiamo della Lynk & Co Z02

Il cuore tecnologico della Z02 è basato sulla piattaforma SEA2 di Geely, un’architettura versatile e ottimizzata per vetture di dimensioni compatte. Questa piattaforma, condivisa con la Zeekr X, posiziona la Z02 come una rivale diretta nel mercato delle auto elettriche premium, offrendo prestazioni elevate e una qualità costruttiva superiore. Le dimensioni della Z02 sono imponenti per la sua categoria, con una lunghezza di 4460 mm, una larghezza di 1845 mm e un’altezza di 1573 mm. Il passo di 2755 mm garantisce spazio e comfort superiori, offrendo una leggera superiorità dimensionale rispetto alla cugina Zeekr X.

Al lancio, la Lynk & Co Z02 sarà disponibile con un motore elettrico singolo da 250 kW (340 CV), una scelta che sottolinea le prestazioni elevate senza compromettere la semplicità di configurazione. Questa potenza la rende leggermente più performante rispetto alla Zeekr X con motore singolo, ma, per mantenere l’unicità del marchio, non sono previste versioni dual motor. Questa strategia di prodotto si allinea con la filosofia di Lynk & Co, che mira a semplificare l’offerta mantenendo pochi optional, come già visto con il restyling della Lynk & Co 01.

Cambia la batteria

La Z02 si distingue anche per la scelta di una batteria al litio ferro fosfato, un’opzione diversa dalla batteria NCM da 66 kWh utilizzata dalla Zeekr X. Questo dettaglio non solo sottolinea l’identità distinta della Z02, ma potrebbe anche offrire vantaggi in termini di durabilità e sicurezza, anche se le specifiche precise sulla capacità e l’autonomia della batteria rimangono ancora da svelare.

Dal punto di vista estetico, la Lynk & Co Z02 incorpora gli ultimi elementi stilistici del gruppo Zeekr-Lynk & Co, con un design moderno e distintivo. Il frontale presenta un muso più squadrato, fari a LED sottili e una griglia pulita e minimalista. I gruppi ottici principali sono posizionati in basso, integrati nella griglia inferiore, donando un aspetto aggressivo ma elegante. Di profilo, l’auto adotta una silhouette coupé, con dettagli come le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e un finestrino posteriore dal taglio dinamico. Il retro della Z02 è caratterizzato da linee sportive e gruppi ottici sottili che incorniciano il lunotto, creando un look sofisticato e moderno.