Lotus Emira: teaser e denominazione ufficiale della sportiva Type 131

In occasione dell’evento digitale Driving Tomorrow, sono stati rilasciati i primi teaser della Lotus Emira, denominazione ufficiale che identificherà la nuova sportiva Type 131. Destinata a sostituire le attuali Elise, Exige ed Evora, sarà riconoscibile per lo stile della carrozzeria in linea con la hypercar Evija a propulsione elettrica.

In arrivo a luglio

La nuova Lotus Emira sarà svelata in anteprima mondiale il prossimo 6 luglio, presso il quartier generale della divisione Lotus Advanced Performance Center di Hethel. La presentazione ufficiale, invece, è prevista all’edizione 2021 del Festival of Speed, in programma sul circuito di Goodwood dal giorno 8 al giorno 11 del prossimo luglio.

Con la nuova piattaforma Elemental

Sviluppata come ultima vettura solo ICE dalla Casa di Hethel, la nuova Lotus Emira non sarà proposta nella versione a propulsione ibrida e nemmeno nella declinazione a propulsione elettrica. Per le motorizzazioni è stato scelto il nuovo partner che sostituirà l’attuale Toyota e, molto probabilmente, sarà Volvo perché, come Lotus, fa parte del gruppo cinese Geely. Inoltre, porterà al debutto la nuova piattaforma Elemental per le auto sportive, inclusa nel programma Vision 80 che, entro il 2028, prevede l’introduzione delle altre piattaforme Extreme per le hypercar, Evolution per le auto premium di volume come l’inedita SUV ed E-Sports per le auto elettriche in sinergia con Alpine.