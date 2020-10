Lotus Evija: l'hypercar elettrica in pista a Goodwood [Video]

Di Rosario Scelsi domenica 25 ottobre 2020

Un video mostra alcune immagini della Lotus Evija impegnata in pista al Goodwood Motor Circuit durante il Goodwood SpeedWeek. Coinvolti nelle riprese tre esemplari dell'hypercar elettrica inglese: uno in Solaris Yellow e due nella classica livrea nero-oro dei bolidi da gara del glorioso marchio di Hethel.

Il debutto dinamico in pubblico, nella storica cornice del West Sussex, ha coinvolto come ospite a bordo anche Charlie, figlio venticinquenne del padrone di casa Duca di Richmond, che è rimasto sorpreso dalle doti dell'auto: "L'Evija è incredibile per potenza e velocità. Non avevo mai sperimentato qualcosa di simile: è una vettura eccezionale".

Con una potenza di 2000 cavalli e una coppia di 1700 Nm, l'auto sportiva inglese dovrebbe raggiungere i 300 km/h, con partenza da fermo, in meno di 9 secondi: un'accelerazione mozzafiato, capace di schiacciare le vertebre al sedile.

Ovvio che per un'auto così estrema ed esclusiva come la Lotus Evija, i clienti avranno un trattamento all'altezza, che consentirà loro di vivere un'esperienza speciale già prima della consegna del loro gioiello.

I futuri owner avranno di che sbizzarrirsi con le personalizzazioni, che potranno toccare un ricco ventaglio di elementi della vettura: dalle sorprendenti combinazioni dei colori esterni al rivestimento interno altamente dettagliato, fino a vari altri particolari, con un processo di ordinazione davvero su misura.