Lotus: la versione speciale Final Edition per Elise ed Exige

Ecco la versione speciale Final Edition in serie limitata per le Lotus Elise ed Exige, destinate ad uscire definitivamente di scena dopo esser state prodotte per più di vent’anni. La nuova Lotus Elise Final Edition sarà disponibile nelle declinazioni Sport 240 e Cup 250, già in vendita sul mercato italiano rispettivamente a 60.290 euro e 67.940 euro. La gamma della nuova Lotus Exige Final Edition, invece, prevede le configurazioni Sport 390, Sport 420 e Cup 430 che costano, rispettivamente, 84.290 euro, 104.460 euro e 134.660 euro.

Tra le caratteristiche della nuova Lotus Elise Final Edition figurano le colorazioni Azure Blue, Black e Racing Green, il cruscotto digitale in TFT, il volante sportivo a fondo piatto in pelle e Alcantara, i cerchi in lega forgiati a dieci razze da 16 pollici anteriori e 17 pollici posteriori, la batteria di bordo agli ioni di litio e il lunotto in policarbonato leggero. La versione Sport 240 è equipaggiata con il motore a benzina 1.8 sovralimentato da 243 CV di potenza e 244 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 237 km/h e accelerare da 0 a 100 in 4,5 secondi, mentre la massa ammonta a soli 898 kg grazie a componenti come il cofano motore e i pannelli delle porte in fibra di carbonio. La declinazione Cup 250, invece, dotata di ammortizzatori Bilstein e barre antirollio regolabili, fa registrare 248 CV di potenza, 248 km/h di velocità massima, 4,3 secondi nello spunto 0-100 e 931 kg di peso.

Per quanto riguarda la nuova Lotus Exige Final Edition, sono previste il quadro strumenti digitale in TFT, le tinte Metallic White e Metallic Orange, più i cerchi in lega forgiati a dieci razze da 17 pollici anteriori e 18 pollici posteriori. La versione Sport 390 è mossa dal propulsore a benzina 3.5 V6 sovralimentato da 402 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima, raggiunge la velocità massima di 277 km/h e accelera da 0 a 100 in 3,8 secondi, nonché pesa 1.138 kg. La scheda tecnica della declinazione Sport 420, invece, annovera la potenza di 426 CV, la coppia massima di 427 Nm, la velocità massima di 290 km/h, lo spunto 0-100 in 3,4 secondi, 1.110 kg di massa, le barre antirollio Eibach regolabili, gli ammortizzatori Nitron regolabili e l’impianto frenante AP Racing con le pinze forgiate. Infine, la gamma comprende anche la configurazione Cup 430 da 436 CV di potenza, 440 Nm di coppia massima e 3,3 secondi di accelerazione da 0 a 100, con l’impianto di scarico in titanio e lo splitter anteriore, il tetto, il diffusore posteriore, le prese d’aria laterali, il portellone e l’ala posteriore in carbonio.