Lotus Exige Sport 410: la versione speciale 20th Anniversary

Di Dario Montrone giovedì 2 luglio 2020

Ecco la nuova Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary, versione speciale che celebra i vent'anni della compatta supercar coupé

Per celebrare i vent'anni della Exige, la storica Casa di Hethel ha realizzato la versione speciale 20th Anniversary dell'attuale Lotus Exige Sport 410. Esteticamente, è riconoscibile per il logo con la silhouette nera dell'auto originale introdotta nel 2000, presente sia sulla carrozzeria che nell'abitacolo.

Inoltre, la nuova Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary prevede anche alcuni elementi in tinta con la carrozzeria come il tetto, le prese d'aria laterali e l'alettone posteriore, più le protezioni laterali di colore nero a 'pinna di squalo'. La gamma cromatica, invece, comprende i colori Chrome Orange, Laser Blue, Calypso Red, Saffron Yellow, Motorsport Black ed Arctic Silver. Infine, è stata utilizzata la fibra di carbonio per lo splitter anteriore, il cofano frontale e il portellone posteriore.

Il valore aggiunto rispetto alla versione standard

La dotazione di serie della nuova Lotus Exige Sport 410 20th Anniversary è completa di interni in Alcantara multicolore con cuciture a contrasto, ammortizzatori Nitron regolabili in tre posizioni, autoradio digitale DAB con il sistema Bluetooth, cruise control, cerchi in lega forgiata ultraleggeri e volante sportivo in Alcantara. Tra gli optional, invece, figureranno l'impianto di scarico in titanio, la batteria agli ioni di litio e i paraurti in fibra di carbonio. In arrivo entro fine anno, è già in vendita al prezzo di 83.613 euro, più tasse locali.