“Lancia e Michelin hanno scritto pagine straordinarie della storia dei rally, e oggi siamo orgogliosi di riaccendere questa collaborazione all’insegna dell’innovazione e della performance”. Con queste parole, Luca Napolitano, CEO di Lancia, celebra la rinnovata partnership con Michelin per il Trofeo Lancia, competizione che segna il ritorno dello storico marchio italiano nel mondo dei rally.

Michelin al fianco di Lancia

Il Trofeo Lancia, inserito nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), vedrà protagonista la nuova Ypsilon Rally 4 HF equipaggiata con pneumatici della gamma Michelin Pilot Sport. La competizione si distingue nel panorama nazionale per l’importante montepremi di 360.000 euro e offre al vincitore Under 35 l’opportunità di entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF per la prossima stagione del FIA ERC.

Per garantire prestazioni ottimali in ogni condizione, Michelin fornirà tre tipologie di pneumatici specializzati: due varianti per asfalto asciutto (media e dura) e una specifica per condizioni di bagnato, tutte disponibili nella dimensione 19/63-17. Il nuovo Michelin Pilot Sport Pro Rally introduce un’architettura innovativa che assicura rapida entrata in temperatura e feeling immediato, mentre il Michelin Pilot Sport A MW1 è stato progettato per offrire sicurezza e aderenza anche su superfici bagnate.

Un sodalizio che rinasce

La collaborazione tra i due brand riprende una tradizione vincente che risale agli anni ’80, quando Michelin contribuì ai trionfi mondiali di Lancia con piloti del calibro di Miki Biasion. Anche Cristiano Zappalà, Responsabile Competizioni Clienti Michelin Italia, ha manifestato entusiasmo per questa rinnovata sinergia.

Il legame tra pista e strada si concretizza anche nella versione commerciale della nuova Ypsilon Rally 4 HF, che sarà equipaggiata con pneumatici della gamma Michelin Pilot Sport, trasferendo ai clienti l’esperienza maturata nelle competizioni.

Con oltre 80 preordini raccolti in tre mesi a livello europeo, la Ypsilon Rally 4 HF si prepara a debuttare nel Trofeo Lancia, che comprenderà sei gare distribuite su cinque appuntamenti, promettendo spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati di motorsport.