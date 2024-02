Lancia Ypsilon HF 2025: a giugno saranno rivelati nuovi dettagli

Lancia Ypsilon HF 2025 è la prossima grande novità per quanto riguarda Lancia che da poco ha rivelato la nuova generazione di Ypsilon svelata nella versione in edizione limitata Cassina. La futura versione ad alte prestazioni con motore da 240 cavalli sarà rivelata l’anno prossimo. Di recente perà il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha rivelato che nel corso del prossimo mese di giugno, in occasione della Mille Miglia che vedrà Lancia tra le sue protagoniste saranno rivelate nuove informazioni su questa auto.

A giugno avremo nuovi dettagli relativi alla Lancia Ypsilon HF 2025

Per il momento sappiamo che Lancia Ypsilon HF 2025 avrà una potenza di 240 CV, un numero che richiama immediatamente alla mente la Abarth 600e, presentata con una foto in anteprima alcuni giorni fa. Entrambi i modelli avranno la stessa potenza. La versione più sportiva della nuova Ypsilon sarà esclusivamente elettrica e a trazione anteriore. Al momento non sono stati comunicati altri dettagli tecnici, ma ci aspettiamo che sia dotata della versione modificata della piattaforma CMP, chiamata Perfo-eCMP, per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Le modifiche includeranno un assetto ribassato, un’incremento della larghezza di 5 cm, una nuova taratura per lo sterzo e altre migliorie. Le batterie potrebbero essere le stesse da 51 kWh utilizzate sulla Lancia Ypsilon 2024, la quale dichiara fino a 403 km di autonomia. Vedremo dunque a giugno quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori dopo il suo debutto ufficiale.