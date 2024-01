Nuova Lancia Ypsilon, Luca Napolitano: ‘Gli interni saranno confortevoli come quelli delle vecchie Lancia’

Si avvicina il momento della nuova Lancia Ypsilon. Il debutto dell’atteso modello è previsto a Milano il prossimo 14 febbraio. Le immagini senza veli dell’auto sono comunque già trapelate nei giorni scorsi e si sono intravisti anche gli interni. A proposito dell’abitacolo della vettura di Lancia, si registrano alcune interessanti dichiarazioni da parte del numero uno della casa automobilistica italiana, l’amministratore delegato Luca Napolitano, il quale ha affermato che l’abitacolo della futura Ypsilon sarà molto confortevole e sembrerà di essere a casa.

Per Luca Napolitano gli interni della nuova Lancia Ypsilon saranno uno dei pezzi forti dell’auto

Luca Napolitano ha dichiarato: “A bordo della nuova Lancia Ypsilon si avvertirà quella sensazione unica di comfort e familiarità, la stessa emozione che si provava a bordo delle affascinanti Lancia del passato, fino alla Lancia Thema degli anni ’80. Completamente rinnovata, la nuova Ypsilon rappresenta un omaggio doveroso a un’auto tanto amata dagli italiani, soprattutto dalle donne che costituiscono il 65% degli acquirenti. La sua presentazione avverrà a Milano il 14 febbraio, in collaborazione con Cassina, uno dei più grandi interior designer a livello internazionale. Questa sarà la prima vettura della nuova era, sia in versione completamente elettrica che ibrida, e verrà commercializzata principalmente in Italia, coprendo l’80% delle vendite”.

Per il resto poi Luca Napolitano ha confermato il debutto di altre due auto nei prossimi anni. Nel 2026 arriverà la nuova Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio con una lunghezza di 4,7 metri. Questa auto per le sue caratteristiche rappresenterà il modello che garantirà le maggiori vendite in Europa. Poi nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta a cui il team di ingegneri e designer di Lancia sta ancora lavorando. Di certo però questa auto non deluderà le attese dei tanti fan che ancora oggi ha rimanendo fedele a se stessa.