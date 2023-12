Nuova Lancia Ypsilon: nuove immagini mostrano ulteriori dettagli del modello [FOTO LEAKED]

Su Instagram sono apparse recentemente delle foto trapelate di quella che pare essere la nuova Lancia Ypsilon senza alcuna copertura. Si notano la parte frontale e quella posteriore del modello atteso, che sarà presentato tra pochi mesi precisamente nel prossimo mese di febbraio, come annunciato ufficialmente dalla stessa azienda automobilistica italiana di Stellantis.

Sul web sono apparse le prime foto senza veli della nuova Lancia Ypsilon

Le foto della nuova Lancia Ypsilon confermano le impressioni delle precedenti foto spia, ovvero che la macchina avrà un frontale ispirato alla concept Lancia Pu+Ra HPE e al posteriore i fari rotondi che erano apparsi nel recente ritrovamento del prototipo finito in un fiume in Francia giorni fa. Riguardo al frontale, la nuova Ypsilon ha una rielaborazione del calice con una firma luminosa caratteristica a tre elementi, dove sottili luci di posizione delineano il look della parte anteriore. Gli altri fari sono collocati su un livello inferiore, nella parte bassa del paraurti.

Sul paraurti di questa nuova Lancia Ypsilon fotografata si vedono delle fessure specifiche che potrebbero appartenere alla futura versione ad alte prestazioni, la Ypsilon HF, con 240 CV. Sul posteriore, si riconoscono gli elementi sottolineati in precedenza sul modello prototipo ritrovato nel fiume a Sochaux: i fari rotondi con dettagli a forma di Y e una fascia in plastica che attraversa il portellone. La scritta “Lancia” è nella parte posteriore al posto del logo classico, con un lieve richiamo di spoiler. Insomma la vettura ormai sembra non avere più segreti. A febbraio avverrà il debutto ufficiale.