Nuova Lancia Ypsilon HF: ecco come potrebbe essere la top di gamma da 240 CV [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon HF sarà una delle novità più interessanti che arricchiranno la gamma della casa automobilistica di Stellantis nel corso dei prossimi anni. Il suo arrivo esattamente è previsto per il 2025 così come confermato ufficialmente dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Questa sarà la futura top di gamma della vettura il cui debutto avverrà nel primo trimestre del 2024. Dunque chi vorrà acquistare la versione HF dovrà aspettare circa 1 anno prima di poter mettere le mani su una versione che si prospetta come davvero entusiasmante.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Lancia Ypsilon HF il cui debutto è previsto nel corso dell’anno 2025

Si vocifera infatti che Lancia abbia deciso di festeggiare il ritorno dopo molti anni della sigla HF nella sua gamma con una versione davvero speciale della vettura. Si dice che la nuova Lancia Ypsilon HF avrà almeno 240 cavalli e potrà dunque competere con rivali del calibro di Toyota GR Yaris. A proposito di questo atteso modello, oggi vi segnaliamo che il sito francese L’Automobiles Magazine, che di solito la sa lunga quando si parla del gruppo Stellantis, ha pubblicato nelle scorse ore un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa vettura.

Ovviamente la nuova Lancia Ypsilon HF sarà molto simile nella impostazione alla versione normale della futura generazione del modello di Lancia che sarà prodotto in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas. A parte il motore più potente l’auto dovrebbe differenziarsi dal resto della gamma per la presenza di un assetto ribassato e alcune appendici aerodinamiche che dovrebbero favorire prestazioni di alto livello.