Nuova Lancia Ypsilon HF: la versione da 240 cavalli debutterà nel 2025

Ufficiale l’arrivo della nuova Lancia Ypsilon HF nella gamma della futura generazione del celebre modello di Lancia. La vettura arriverà circa un anno dopo il resto della gamma di Ypsilon il cui debutto è previsto agli inizi del 2024. La notizia è stata confermata nelle scorse ore dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Nuova Lancia Ypsikon HF: maggiore larghezza e motore da 240 cavalli per la versione top

La nuova Lancia Ypsilon HF sarà più larga di 4 cm rispetto alla versione normale e sarà più bassa. Questa auto inoltre disporrà di un potente motore da 240 cavalli. Dunque Lancia ha deciso di riportare in vita la mitica sigla HF che in passato ha fatto parte della sua gamma iniziando proprio dalla nuova generazione di Ypsilon. La notizia è stata data in occasione del debutto della concept car Lancia Pu+Ra HPE, che è stata svelata ieri anticipando quello che sarà il nuovo corso di Lancia nel prossimo decennio.

Successivamente la sigla HF dovrebbe trovare spazio anche nelle altre due vetture che comporranno la gamma di Lancia in futuro: ci riferiamo alle nuove Lancia Gamma e Lancia Delta. Al momento non si conoscono altri dettagli della nuova Lancia Ypsilon HF. Ad esempio non sappiamo se sarà dotata di trazione integrale. Altro dubbio riguarda il motore. Infatti non è stato specificato se sarà un propulsore a combustione o elettrico al 100 per cento.

La futura generazione di Lancia Ypsilon avrà entrambe le tipologie di motore in gamma fino al 2028 e dunque non si può escludere nessuna delle due ipotesi. Quanto alla versione normale di Ypsilon, il suo debutto è previsto nel primo trimestre del 2024. Napolitano ha detto che l’auto è praticamente pronta e ha un design maschio e sportivo. La sua lunghezza dovrebbe raggiungere i 4 m. La vettura riporterà Lancia in Europa in mercati importanti come Germania, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.