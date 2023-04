Lancia Pu+Ra HPE: ecco la prima vettura della nuova era del marchio [FOTO]

Come promesso, Lancia ha svelato ufficialmente la sua prima vettura della nuova era con il nome di Lancia Pu+Ra HPE. Secondo quanto affermato, si tratta della prima auto ispirata al mondo dell’arredamento grazie alla collaborazione con Cassina, leader nel settore dell’arredamento di alta gamma.

Oltre a questo, è il primo veicolo ad avere l’interfaccia virtuale S.A.L.A., che si troverà anche sulla nuova Ypsilon. Grazie a quest’ultima, Lancia sarà il primo brand di Stellantis a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni dell’audio, della climatizzazione e dell’illuminazione, permettendo di adeguare l’ambiente all’interno della vettura tramite un semplice pulsante oppure con la voce.

La Pu+Ra HPE rappresenta un’evoluzione della Lancia Pu+Ra Zero svelata lo scorso novembre. Incarna a pieno i principi dell’innovativo linguaggio di design dello storico marchio torinese, puro e radicale, nel quale i volumi delle nuove vetture nascono per intersezione di forme elementari e iconiche (es. cerchio e triangolo) combinati con alcuni dettagli eclettici.

La carrozzeria è dipinta nel nuovo colore Progressive Green

Lancia Pu+Ra HPE comprende Pu+Ra che rimanda al nuovo linguaggio di design del brand e HPE che sta per High Performance Electric. La carrozzeria è rivestita in una nuova colorazione chiamata Progressive Green che guarda al futuro e ai clienti di domani. Inoltre, rappresenta la sostenibilità. Questo colore è stato realizzato in metallo liquido con pigmenti di ultima generazione e rende omaggio alla storica Lancia Flaminia Azzurro Vincennes.

Il design del concept è caratterizzato da linee fluide laterali che scendono verso il posteriore, con un richiamo all’Aurelia e alla Flaminia. Lateralmente campeggia il nuovo logo del costruttore mentre posteriormente abbiamo gli iconici fanali rotondi che rimandano chiaramente alla leggendaria Stratos. Tra i fanali spicca la nuova iconica scritta Lancia.

L’anteriore è costituito da tre raggi di luce e dalla nuova scritta Lancia. Poi abbiamo un innovativo tetto circolare che permette un’ampia visione panoramica, un lunotto posteriore con alcune linee orizzontali avvolgenti e un’ampia vetratura che permette il facile passaggio di luce naturale.

L’abitacolo richiama l’arredamento di una casa

Gli interni della Lancia Pur+Ra HPE esprimono piena coerenza con il nuovo linguaggio di design puro e radicale della casa automobilistica italiana attraverso l’utilizzo di forme iconiche e semplici. All’interno c’è uno spazio ispirato all’interior design, all’atmosfera delle abitazioni contemporanee e a un’architettura fluida.

L’ispirazione al design dell’arredamento italiano si trova nel tappeto rotondo e nei sedili anteriori, che prendono spunto dalle poltrone Maralunga firmate da Vico Magistretti per Cassina. Sono due poltrone singole e indipendenti con proporzioni uniche e un tocco cromatico esclusivo.

Le forme geometriche pure si esprimono anche attraverso i tavolini rotondi presenti nella console centrale e nella plancia che sovverte l’approccio automobilistico. Le veneziane rinviano all’iconica Lancia Beta HPE e al mondo dell’architettura, proiettando luci e ombre naturali all’interno dell’abitacolo.

Questo progetto è la prima massima espressione della Sustainability by Lancia, il manifesto 100% elettrico che rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni. Il 70% delle superfici che si possono toccare sono state realizzate con materiali ecosostenibili.

Infatti, il marchio è stato guidato da quattro valori: reinterpretare la tradizione, l’italianità, l’eclettismo e l’home feeling. I sedili sono rivestiti in velluto color ocra con certificazione GreenGuard per la bassa emissione di sostanze chimiche e per l’impatto ambientale GWP.

I pannelli delle portiere della Lancia Pu+Ra HPE sono rivestiti di MARM/MORE, un materiale innovativo composto fino al 50% di scarto di polvere di marmo, tessuto riciclato realizzato con colori naturali, morbido al tatto e impermeabile, sviluppato da Limonta e dalla start-up Fili Pari.

Il tavolino, invece, è stato realizzato in M49 BioAcetate Renew Mazzuchelli (acetato di cellulosa). Tutta la parte posteriore della vettura e la zona inferiore degli interni sono realizzati con un caldo e confortevole nabuk vellutato di Poltrona Frau, prodotto in Italia da una filiera certificata e privo di concia al cromo.

Oltre 700 km di autonomia

Arrivando alle specifiche tecniche, la concept car fornisce una visione sulle vetture future del brand per quanto riguarda autonomia (oltre 700 km), tempo di ricarica (di poco superiore ai 10 minuti), consumo energetico (sotto i 10 kWh ogni 100 km) e aerodinamica (con tetto ribassato, specchietti retrovisori esterni digitali sottili, cerchi aerodinamici con pneumatici Goodyear e tre piastre di protezione anteriori e aerodinamiche).

La visione futura di Lancia Pu+Ra HPE prevede una tecnologia semplice, senza sforzi e intuitiva, che facilita la vita a bordo. Come riportato ad inizio articolo, troviamo l’interfaccia virtuale S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) che permette agli occupanti di adattare l’ambiente all’interno della vettura toccando semplicemente un pulsante oppure con il suono della propria voce. S.A.L.A. permetterà ai clienti di scegliere tre modalità differenti: Immersive, Wellbeing ed Entertainment.