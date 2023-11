Lancia Pu+Ra HPE protagonista alla mostra “Drive Different”

Lancia Pu+RA HPE, la concept car svelata nei mesi scorsi dalla casa italiana e che rappresenta una sorta di manifesto di design che anticipa le future auto del marchio, è protagonista alla mostra “Drive Different” che ha aperto i battenti ieri e che continuerà fino al prossimo 7 aprile presso il MAUTO di Torino.

Nella sala finale della mostra si può ammirare la Lancia Beta Coupé, lanciata proprio nel 1973, accanto alla vera protagonista dell’esposizione, la Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto 100% elettrico del marchio che esprime la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia senza sforzi. Il concept Lancia rinnova la tradizione in chiave contemporanea in un equilibrio perfetto tra purezza e radicalità: dai mitici fari rotondi posteriori ispirati alla leggendaria Lancia Stratos, alle linee orizzontali che richiamano la struttura frangisole a veneziana della Lancia Beta HPE degli anni Settanta, al calice rivisitato nel frontale.

Ricordiamo che nei prossimi anni Lancia ritornerà protagonista del segmento premium del mercato auto con tre nuove auto. La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon nel 2024 poi nel 2026 la nuova Lancia Gamma e per finire nel 2028 la nuova Lancia Delta. Tutte queste auto saranno ispirate nel design alla Lancia Pu+RA HPE. Anche la sigla HF farà ritorno nella gamma del brand premium di Stellantis nel 2025 con una versione della Ypsilon da 240 cavalli. Tante novità dunque attendono i fan della casa italiana nei prossimi anni.