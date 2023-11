Lancia Pu+RA HPE ha inaugurato i nuovi showroom del brand in Italia

Lancia ha festeggiato il suo ritorno nel mercato italiano con un tour della Lancia Pu+Ra HPE, il concept elettrico che prefigura il futuro del marchio per i prossimi dieci anni. L’evento ha raggiunto 11 città italiane, attraversando sei regioni e coinvolgendo oltre 4000 persone, tra cui appassionati del marchio, autorità e professionisti del settore. Il tour, che ha visto il supporto del CEO di Lancia Luca Napolitano e del Managing Director di Lancia Italia Raffaele Russo, ha evidenziato l’impegno dei concessionari italiani per quanto riguarda il futuro dell’azienda.

Lancia Pu+RA HPE conclude il suo tour in giro per le nuove concessionarie di Lancia in Italia

Questa iniziativa ha permesso di mostrare in anteprima i nuovi showroom Lancia, che esprimono i nuovi valori aziendali tramite la loro nuova Corporate Identity. La realtà dei 13 showroom già rinnovati anticipa l’obiettivo di raggiungere 100 concessionarie rinnovate entro la fine del 2023 e l’estensione del nuovo format anche oltre i confini nazionali entro la metà del 2024.

La nuova strategia di Lancia si basa su quattro importanti pilastri: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita rinnovato. La Lancia Pu+Ra HPE è un manifesto 100% elettrico che integra nel suo DNA la sostenibilità e l’elettrificazione, promuovendo un design innovativo e delle tecnologie all’avanguardia.

Per quanto concerne la parte esterna, la nuova identità dei punti vendita si distingue immediatamente per l’architettura pulita e l’eleganza di totem in marmo italiano mentre gli interni ospitano la S.A.L.A., uno spazio dedicato all’accoglienza dove chiunque arà in grado di conoscere l’eccellenza di Lancia con l’assistenza di consulenti esperti. L’attenzione ai dettagli è evidente nella scelta degli arredi interni, dove l’uso di materiali di pregio e la collaborazione con Cassina – eccellenza del Made in Italy – realizzano un ambiente che offre una sensazione di calore e familiarità, in linea con lo stile di vita italiano.