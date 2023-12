Nuova Lancia Delta: la futura generazione piacerà anche ai nostalgici [RENDER]

La futura linea di veicoli di Lancia, pronta a essere rilanciata da Stellantis, includerà la Nuova Lancia Delta insieme ad altre due auto. Una di queste è la prossima Lancia Ypsilon, in arrivo a breve, mentre l’altra è la futura Lancia Gamma, che fungerà da ammiraglia del marchio e sarà prodotta a Melfi. La Delta, invece, sarà l’ultima tra le tre ad essere introdotta sul mercato, con il suo debutto previsto agli inizi del 2028. Attualmente non è chiaro il luogo di produzione di questo modello, ma si sa con certezza che sarà completamente elettrico e basato sulla piattaforma STLA Medium.

Un render immagina così la nuova Lancia Delta

Secondo Luca Napolitano, CEO di Lancia, la nuova Lancia Delta manterrà uno stile fedele alla sua eredità. Napolitano ha confermato che questa vettura cercherà di preservare completamente l’autentico DNA del modello storico, famoso a livello globale soprattutto per i suoi trionfi nei rally.

Ecco un concept realizzato dal designer e creatore digitale Alessandro Masera che offre uno sguardo al possibile design della nuova Lancia Delta. Questo render conferma ancora una volta che il principale punto di riferimento per questa vettura, così come per i futuri modelli Lancia, sarà la concept car Lancia Pu+Ra HPE, considerata una sorta di manifesto per le prossime auto del marchio. La vettura mantiene le sue linee geometriche e muscolari, che saranno distintive anche nella prossima generazione.