Nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia prodotta a Melfi sarà un modello molto interessante

Lancia, il marchio italiano del gruppo Stellantis, sta preparando il suo ritorno sul mercato con una nuova gamma di modelli, che sarà lanciata a partire dal 2024. Il nuovo piano di Lancia prevede di offrire tre modelli, la nuova Ypsilon, la futura ammiraglia nuova Lancia Gamma e la nuova Delta, con le ultime due che saranno basate sulla piattaforma STLA Medium che consentirà di offrire versioni elettriche, oltre a quelle termiche e ibride. Il nuovo stile di Lancia sarà ispirato alla concept Lancia Pu+Ra svelata ad aprile in occasione della Milano Design Week.

Nuova Lancia Gamma che arriverà nel 2026 e sarà prodotta a Melfi sarà la futura ammiraglia fastback del brand premium

Tra queste tre auto in base a quelle che sono fino ad ora le indiscrezioni quella che somiglierà maggiormente alla concept Lancia Pu+Ra HPE con numerosi elementi di design presi in prestito sarà proprio la futura ammiraglia Lancia Gamma. La vettura sarà prodotto presso lo stabilimento italiano di Stellantis a Melfi sarà lunga quasi 4,7 metri avrà il design di una fastback e sarà solo elettrica. Questa auto è considerata un modello fondamentale per la conquista dell’Europa da parte del marchio che manca ormai da molti anni dai principali mercati del vecchio continente.

Nuova Lancia Gamma che qui vi mostriamo in uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare il suo aspetto sarà dunque un modello fondamentale per il rilancio del brand Lancia da parte del gruppo Stellantis. Si attendono importanti novità a proposito di questo veicolo che potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.