Nuova Lancia Delta: produzione in Italia, Germania o Francia?

Nuova Lancia Delta è uno dei tre modelli del nuovo corso di Lancia sotto il gruppo Stellantis. La vettura sarà lanciata nel corso del 2028 e dunque sarà la terza a debuttare dopo la nuova Lancia Ypsilon nel 2024 e la nuova Lancia Gamma nel 2026. Questa auto sarà solo elettrica e sarà realizzata su piattaforma STLA Medium. Di questo modello si dice che avrà un design simile a quello della versione orginale con linee squadrate e muscolari e avrà una lunghezza di circa 4,4 m. Sarà una vettura votata alla sportività e non si esclude il ritorno ai rally per Lancia con questo atteso modello.

Potrebbero essere Germania, Italia o Francia ad ospitare la produzione della nuova Lancia Delta nel 2028

Ancora incerto il luogo di produzione della nuova Lancia Delta. Utilizzando la nuova piattaforma STLA Medium, al momento in Europa sono tre le fabbriche di Stellantis di cui sappiamo con certezza che adotteranno questa piattaforma: Melfi in Italia, Eisenach in Germania e Sochaux in Francia. Dunque è possibile ipotizzare che sia proprio uno di questi stabilimenti ad ospitare la produzione dell’atteso modello.

Ovviamente dato che il suo debutto avverrà nel 2028 non possiamo nemmeno escludere che nei prossimi anni altre fabbriche possano aggiungersi a quelle già nominate candidandosi ad ospitare la produzione della nuova vettura di Lancia. Vedremo dunque che novità emergeranno nei prossimi mesi. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web negli ultimi mesi ad ipotizzare il design di questa auto destinata ad avere un ruolo importante nel rilancio della casa automobilistica piemontese.