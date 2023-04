Nuova Lancia Ypsilon 2024: cambiamento radicale con la nuova generazione

La nuova Lancia Ypsilon sarà la prima auto del nuovo corso della casa piemontese. Il suo arrivo è previsto agli inizi del 2024 e non escludiamo qualche anticipazione importante entro la fine di quest’anno. L’auto sarà la prima di tre modelli con i quali Stellantis intende rilanciare la casa automobilistica italiana nel segmento premium del mercato auto in Europa. Di questa vettura per il momento sappiamo che nascerà su piattaforma CMP e che sarà la prima Lancia ad avere una versione completamente elettrica che dovrebbe avere molto in comune con Peugeot e-208 e con Opel Corsa-e.

Nuova Lancia Ypsilon 2024: ecco come potrebbe apparire

La nuova Lancia Ypsilon avrà una lunghezza intorno ai 4 m e uno stile più elegante e accattivamente rispetto al modello attuale. Questa vettura segnerà il ritorno di Lancia in Europa in paesi importanti come Spagna, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio e Francia. Questa auto sarà la nuova entry level della gamma di Lancia e avrà un carattere più maschio rispetto al modello attuale che è uno dei più apprezzati in assoluto dalle donne. L’auto avrà anche una versione sportiva HF con motore da 240 cavalli. Il suo debutto è previsto nel 2025.

La nuova Lancia Ypsilon ovviamente avrà alcuni elementi di design che abbiamo visto nel recente concept Lancia Pu+Ra HPE che rappresenta una sorta di antipasto di quello che attende i fan di Lancia con i nuovi modelli. Qui vi mostriamo un recente video render del designer e architetto Tommaso D’Amico che ipotizza l’aspetto di questo futuro modello destinato ad avere un ruolo centrale nella futura gamma dal brand premium di Stellantis. Ricordiamo infine che in futuro è previsto l’arrivo di altri due modelli nella gamma di Lancia: la nuova Gamma e la nuova Delta.