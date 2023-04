Nuova Lancia Gamma 2026: con la futura ammiraglia il brand vuole sfondare in Europa

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia del marchio italiano che dopo anni difficili finalmente sembra arrivato ad un punto di svolta grazie al gruppo Stellantis che ha deciso di rilanciare il suo brand in grande stile inserendolo nel cluster dei marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Questa vettura inizialmente si sarebbe dovuta chiamare Aurelia ma alla fine si è deciso di cambiare nome per via di alcune caratteristiche estetiche che avrà questa auto e che sembrano più adatte ad un nome come quello di Gamma.

Nuova Lancia Gamma: un render immagina così la futura ammiraglia di Lancia

Nuova Lancia Gamma sarà una berlina sportback lunga quasi 4,7 m con uno stile molto elegante e moderno. La vettura che forse sarà prodotta nel nostro paese verrà realizzata su piattaforma STLA Medium e sarà la prima auto solo elettrica di Lancia. Infatti nel 2024 vedremo la nuova Ypsilon ma questa avrà inizialmente anche versioni con motore a combustione. Al momento di questa auto non sappiamo molto. Quel poco che è trapelato deriva direttamente dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano che ha lasciato intendere che questa auto possa avere molto successo in Europa. Il CEO prevede che almeno il 50% delle future vendite di questa auto arriverà al di fuori dei confini italiani.

A proposito della nuova Lancia Gamma, oggi vi segnaliamo un nuovo render che ipotizza il suo stile che è stato realizzato dal designer e creatore digitale Mirko Del Prete che ha realizzato alcune immagini di quella che lui stesso ha definito Lancia Gamma Concept. Questo ci offre un assaggio di quelle che potrebbero essere le future linee di questa auto che per quanto concerne il design attinge a piene mani alla concept car Lancia Pu+Ra HPE rivelata nei giorni scorsi alla Milano Design Week.