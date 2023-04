Nuova Lancia Gamma: tutto quello che sappiamo sulla futura ammiraglia [RENDER]

Nuova Lancia Gamma è il nome di uno dei tre modelli che nei prossimi anni saranno lanciati sul mercato dalla casa italiana che il gruppo Stellantis intende rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto in Europa. Il suo arrivo è previsto nel 2026 e il suo nome è stato ufficialmente confermato nei giorni scorsi dal CEO di Lancia Luca Napolitano in occasione della presentazione della concept car Lancia Pu+Ra HPE alla Milano Design Week.

Ecco quale design potrebbe caratterizzare la nuova Lancia Gamma in arrivo nel 2026

La nuova Lancia Gamma è stata definita dal numero uno della casa piemontese, una sorta di sportback. Molto probabilmente si tratetrà di un crossover dalle linee coupè. L’auto sarà lunga quasi 4,7 m e arriverà sul mercato solo in versioni completamente elettriche. La piattaforma che verrà utilizzata per questa auto è la STLA Medium con autonomie fino a 700 km e potenze fino a 330 kW.

Nuova Lancia Gamma sarà tra le tre auto di Lancia la più internazionale. Si prevede infatti che oltre il 50% delle sue vendite arriveranno da mercati al di fuori di quello italiano. L’auto inoltre in quanto futura ammiraglia del marchio incarnerà il meglio del brand da un punto di vista del design, della tecnologia, delle prestazioni e dell’eleganza.

Quanto al suo design si prevede che in parte il look della nuova Lancia Gamma sarà ispirato dal recente concept Lancia Pu+Ra HPE. A proposito di ciò qui vi mostriamo il render di Juline Jodry che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà svelata ufficialmente dalla casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis.