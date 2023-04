Lancia, Francesco Colonnese: “Il futuro lo immaginiamo così”

Su Linkedin, Francesco Colonnese, Responsabile del Lancia Business Development in Stellantis ha ricordato nelle scorse ore l’imminente lancio del nuovo concept della casa italiana. Il modello sarà rivelato il 15 aprile alle ore 13. “Il futuro di Lancia lo immaginiamo così: tecnologico, sostenibile, elettrico e con un design tutto italiano. Siamo pronti a svelarvi il nuovo Concept”, ha dichiarato.

Lancia Concept: tutto pronto per il suo debutto

Il 15 aprile si avvicina e cresce la curiosità di sapere come sarà la novità che Lancia svelerà in occasione della Milano Design Week. Al momento sappiamo che si tratterà di una vettura sportiva a tre volumi con richiami alla mitica Stratos come ad esempio i fari rotondi posteriori che ricordano quelli della celebre vettura che fa parte della storia della casa automobilistica di Stellantis.

Altre cose che sono emerse dai teaser pubblicati da Lancia a proposito del nuovo concept, la presenza dei nuovi logo e lettering del marchio. Come ribadito da Colonnese in primis e anche da altri dirigenti della casa italiana come l’amministratore delegato Luca Napolitano, le future auto della casa piemontese punteranno sull’eleganza tipicamente italiana e proveranno ad ampliare la platea di clienti interessati al marchio italiano. Ricordiamo che con l’avvento della nuova Ypsilon nel 2024, il brand premium di Stellantis tornerà a dire la sua in Europa in mercati chiave quali Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.

Il concept che Lancia svelerà a breve rappresenterà una sorta di manifesto di quello che vedremo nei prossimi 10 anni all’interno della gamma del marchio automobilistico. Ricordiamo infine che nel 2026 debutterà una nuova ammiraglia mentre nel 2028 la nuova Delta.