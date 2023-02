Lancia e gli showroom con la nuova Corporate Identity

Nel tempo che ci sarà da aspettare affinchè i modelli che segneranno il nuovo corso di Lancia (il primo fra tutti, la nuova Lancia Ypsilon) faranno il loro debutto sul mercato (quindi non prima dell’inizio del prossimo anno), il Marchio torinese ha presentato i dettagli del restyling dei nuovi showroom, che metteranno in risalto la nuova “corporate identity del Brand italiano.

Gli showroom saranno premium

Il primo showroom, esempio di quelli che verranno convertiti alla nuova corporate identity di Lancia, si trova a Milano, in via Gattamelata, all’interno dello spazio “Stellantis & You”. Mette in risalto il nuovo logo, il nuovo lettering del Marchio e trasmette la particolare sensazione di trovarsi nella “casa dei sogni” grazie all’utilizzo di materiali innovativi, all’elevata cura per il dettaglio e per i colori raffinati. Tutto questo servirà a rendere l’esperienza all’interno degli showroom Lancia più inclusiva, facendo respirare al cliente un’atmosfera premium. La nuova atmosfera tipicamente “Lancia” fa utilizzo di tinte color bianco, grigio e nero e di un arredo contrastato da toni freddi e caldi insieme, regalando allo spazio espositivo l’aspetto di un vero e proprio salotto di casa.

I quattro punti della strategia di Lancia

Qualità, elettrificazione, sostenibilità e un nuovo modello di vendita capace di contribuire all’esperienza premium del nuovo cliente Lancia nel momento dell’acquisto di una nuova auto del Marchio italiano. Sono questi i quattro punti fondamentali sui cui si poggia la nuova strategia di Lancia per la sua rinascita e sono stati essenziali anche nella scelta delle caratteristiche apportate nelle nuove concessionarie. Al loro esterno gli showroom avranno la nuova scritta del logo e un totem rivestito in marmo che risalta l’aspetto premium, mentre le zone verdi intorno alle vetrate richiamano l’attenzione ai temi dell’elettrificazione e della sostenibilità. In Italia i lavori di intervento sulle concessionarie riguarderanno il 50% di queste entro la fine dell’anno in corso, mentre il restante 50% verrà terminato entro il secondo trimestre del 2024. In Europa invece il lavoro sulla nuova “corporate identity” comincerà ad inizio 2024 e sarà fatto su circa 70 punti vendita in più di 60 città europee.