Nuova Abarth 600e: l’atteso SUV dello scorpione potrebbe arrivare nel 2024 [RENDER]

Nuova Abarth 600e potrebbe essere una delle prime grosse novità per la casa automobilistica dello Scorpione in Europa. Abarth infatti ha fatto sapere che intende ingrandire la sua gamma che per il momento punta tutto sulla 500. In ogni caso il riferimento per i nuovi veicoli dello scorpione rimarranno quelli che fanno parte della gamma di Fiat. Ed ecco allora che prende piede l’ipotesi che più avanti, forse già entro la fine del 2024, possa arrivare sul mercato una versione ad alte prestazioni del nuovo SUV compatto che Fiat dovrebbe presentare a giorni ma di cui abbiamo già potuto ammirare le prime immagini senza veli.

Ecco come potrebbe essere la nuova Abarth 600e che potrebbe debuttare nel 2024

Nuova Abarth 600e dunque potrebbe essere la versione Abarth di questo atteso modello la cui presentazione dovrebbe avvenire il prossimo 4 luglio secondo le ultime indiscrezioni. Ovviamente la versioen Abarth sarebbe molto simile a quella di Fiat ma con le consuete appendici aerodinamiche tipiche dello scorpione oltre al suo logo. Quanto al motore non escludiamo che possa essere potenziato in maniera da garantire al veicolo prestazioni migliori rispetto alla sua controparte Fiat.

Molto probabilmente se una nuova Abarth 600e si farà sarà solo elettrica dato che Abarth ha già confermato che intende trasformarsi in un marchio di auto elettriche ad alte prestazioni. Qui vi mostriamo un render pubblicato da Auto Bild in cui viene mostrato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello di cui comunque si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Stellantis.