Nuova Fiat 600: nuove immagini senza veli a Roma [FOTO SPIA]

Nuova Fiat 600 è la prossima grande novità della principale casa automobilistica italiana. Secondo le ultime indiscrezioni il suo debutto potrebbe avvenire molto presto forse già il prossimo 4 luglio. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la prima immagine senza veli del nuovo modello. Nelle scorse ore la vettura ancora una volta nella sua versione definitiva e senza alcun camuffamento è stata fotografata a Roma dove stava girando uno spot pubblicitario. Le immagini in questione mostrano la vettura sia all’anteriore che al posteriore dopo che la foto proveniente dalla Germania nei giorni scorsi aveva mostrato il profilo laterale.

La nuova Fiat 600 ormai non ha più segreti: eccola di nuovo senza veli in nuove foto spia apparse sul web nelle scorse ore

Dunque ormai la nuova Fiat 600 non ha più segreti dal punto di vista estetico. Le immagini confermano che nello stile di questa auto non ci saranno particolari rivoluzioni e che il family feeling con la nuova Fiat 500 ma anche con la Fiat 500X è evidente. Il piccolo SUV che sarà lungo poco meno di 4,1 m mantiene proporzioni simili a quelle della 500X anche se con dimensioni ridotte. La vettura è stata avvistata a Roma davanti alla Basilica di San Pietro nelle immagini pubblicate sul web alcune delle quali provengono dalla pagina Facebook Stellantis SM.

Ricordiamo che la nuova Fiat 600 sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia con la produzione che sarà avviata entro fine anno. Gli ordini si dovrebbero aprire nel corso del prossimo autunno. L’auto sorgerà sulla piattaforma CMP di Stellantis e avrà molto in comune con la recente Jeep Avenger. I due modelli condivideranno lo stesso motore elettrico da 156 cavalli e 400 km di autonomia nella versione a zero emissioni. Previste inoltre anche una variante con motore a combustione dotata di propulsore tre cilindri turbo 1.2 Puretech a benzina da 101 CV. Maggiori dettagli su questa auto arriveranno già nel corso dei prossimi giorni.