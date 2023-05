Nuova Fiat 600: avvistata in Germania senza più coperture

Nuova Fiat 600 sarà una delle due novità che la casa italiana svelerà nei prossimi mesi insieme alla nuova Fiat Topolino. Nelle scorse ore sul web l’Ansa ha pubblicato la prima immagine senza veli del prototipo con carrozzeria di produzione avvistato in Germania. E’ possibile dunque notare quelle che sono saranno le caratteristiche estetiche di questo atteso modello.

Prima immagine senza veli per la nuova Fiat 600 avvistata in Germania

Il nuovo B-SUV sostituirà l’attuale Fiat 500X e sarà basata sulla stessa piattaforma utilizzata dalla Jeep Avenger, con la quale condividerà anche lo stabilimento di Tychy in Polonia. Come nel caso della già citata Avenger, la nuova Fiat 600 avrà una versione completamente elettrica, il che significa che sfrutterà le piattaforme CMP ed e-CMP. Grazie a questa prima immagine viene inoltre confermato il fatto che la nuova Fiat 600 avrà un legame stilistico abbastanza stretto con la nuova Fiat 500 EV, dunque anche il nuovo B-SUV seguirà i nuovi canoni di stile introdotti dal costruttore con la sua prima auto elettrica.

In termini di dimensioni, la nuova Fiat 600 dovrebbe avere dimensioni simili alla Avenger che misura 408 cm e ha un passo di 256 cm. La trazione elettrica includerà un motore elettrico da 115 kW/156 CV e 260 Nm, batterie agli ioni di litio da 54 kWh, un’autonomia di circa 400 km e una velocità massima di 150 km/h. Inoltre, in alcuni mercati (Italia, Spagna) sarà offerto il motore a benzina 1.2 GSE T3 da 100 CV e si sta valutando anche l’introduzione della versione 1.2 Puretech 48V Mild-Hybrid.

Man mano che ci avviciniamo al suo debutto dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti su questa attesa vettura che sicuramente renderà Fiat protagonista in un segmento di mercato tra i più importanti in Europa in questo momento.